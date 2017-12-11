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Dünya

Manhattan otobüs terminalinde patlama (2)

(Görüntü ve ayrıntı eklendi) New York, 11 Aralık, (DHA)- New York Polis Departmanı Manhattan’da otobüs terminalinde patlama meydana geldiğini açıkladı

11 Aralık 2017 19:24

(Görüntü ve ayrıntı eklendi)

New York, 11 Aralık, (DHA)- New York Polis Departmanı Manhattan’da otobüs terminalinde patlama meydana geldiğini açıkladı. NYPD, Patlamanın Times Meydanı yakınlarındaki Liman Dairesi Otobüs terminalinde gerçekleştiğini açıkladı. New York 42. Cadde ve 8. Bulvar’ın bulunduğu yerde A,C ve E terminallerinin boşaltıldığını bildirildi. İtfaiye olaya müdahale ediyor. Gerçekleşen patlamayla ilgili bir kişi tutuklanırken, birkaç vatandaş yaralandı. 

Görüntü Dökümü:

Havadan görüntü

İtfaiye görüntüsü 

Patlama anı güvenlik kamerası 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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