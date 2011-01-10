-MANGIROĞLU: ÇİLLER'İN TEK ŞARTI BÖLÜNMENİN OLMAMASI İSTANBUL (A.A) - 10.01.2011 - Demokrat Parti (DP) Sakarya İl Başkanı Mehmet Mangıroğlu, eski başbakanlardan Tansu Çiller'in siyasete dönmek için tek bir şartının olduğunu belirterek, ''Tek şartı merkez sağ tabanın, tavan ve taban olarak bütünleşmesi bu konuda bir bölünme anlayışının olmaması'' dedi. Partinin bazı il ve ilçe başkanları, eski başbakanlardan Tansu Çiller'i evinde ziyaret etti. Çiller, il ve ilçe başkanlarıyla yaklaşık 3 saat görüştükten sonra yalnızca il başkanlarıyla 25 dakika daha görüştü. Görüşmenin ardından partililer adına açıklama yapan Sakarya İl Başkanı Mangıroğlu, il başkanları olarak, Çiller'i cumartesi günü yapılacak DP 10. Olağan Kongresi'ne davet ettiklerini söyledi. Tansu Çiller'e düşüncelerini anlattıklarını, ziyarete gelemeyen ancak ''bağlılıklarını bildiren'' il başkanlarının yazılı mesajlarını verdiklerini anlatan Mangıroğlu, Çiller'in bu yazılı mesajları aldığını ve değerlendireceğini söylediğini aktardı. Mangıroğlu, ''Şu aşama itibarıyla henüz net bir cevap alamadık. Gelişmeleri takip edeceğiz, bekleyeceğiz'' dedi. Bir gazetecinin ''Tansu Çiller tam olarak ne dedi?'' sorusu üzerine Mangıroğlu, şunları kaydetti: ''Onu kendisiyle değerlendirirsiniz. Biz durumu kendisine arz ettik. Bize ulaştırdığı bir açıklama, net bir düşüncesi yok. Ama tavanda bir bütünleşmeyi arzu ettiğini bu partinin yöneticisi olan üst kısımda olanlara bir mesaj olarak teyit etti. Biz de il başkanları olarak aynı şekilde bu fikre katılıyoruz. Bu bütünlüğün sağlanması hususunda bir kez daha partiye hizmet vermiş olan, halen görevde bulunan insanları, bu partide geçmişi olan tüm büyüklerimize bu birlikteliği bütünlüğü bir kez daha sağlamaya davet ediyoruz.'' Mangıroğlu, başka bir gazetecinin ''Tansu Çiller'in bir şartı var mı? Olgunlaşmasını istediği bir ortam var mı?'' sorusuna ''Tek şartı merkez sağ tabanın, tavan ve taban olarak bütünleşmesi, bu konuda bir bölünme anlayışının olmaması'' yanıtını verdi. ''Tavan ile taban arasındaki anlaşmazlık konusunda kastedilen nedir tam olarak?'' şeklindeki soru üzerine Mangıroğlu şöyle dedi: ''Parti üst yönetiminde bugün yönetici konumunda olan arkadaşlarımıza, partili büyüklerimize yöneticilerin kendisiyle olan diyaloğunda samimi bir çağrı, bir davet... Partinin üst yönetimini kastediyorum. Buna genel başkan da dahil. Partide hizmet etmiş görev yapmış başbakanlarımıza, hatta şu anda cumhurbaşkanı olarak yaşamını sürdüren sayın büyüğümüz de dahil merkez sağda bir bütünleşmeyi istediğini, bu hususta da üst yönetimin samimi bir çağrısını beklediğini ortaya koydu. Samimi bir çağrı olursa, bu konuda bir yeşil ışık sezdik.'' Bir gazetecinin, ''Tansu Çiller'in birkaç gün önce verdiği röportajda 'Sırtımdan bıçaklanmak istemem' gibi bir ifadesi olmuştu. Sizce ne demek istedi?'' sorusuna da Mangıroğlu, ''Bu konuda bir teferruata girmek istemiyoruz, bir siyasi mücadelede her şey bütünlüğün sağlanmasında yatıyor. Bu bütünlüğün sağlanması için de diğer siyasi partilere karşı çalışma yaparken, muhalefet yaparken kendi iç bütünlüğünün de sağlanmasını istiyor. Kastedilen bu ''yanıtını verdi. -''BU ŞARTLARDA GELMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞINI SÖYLEDİ''- Öte yandan 3 saat süren il ve ilçe başkanlarının ziyaretinin ardından Çiller'in konutundan çıkan DP Şişli İlçe Başkanı Mehmet Özdemir, toplantıya ilişkin gazetecilerin düşüncelerini sorması üzerine, ''Tansu Çiller'i tabanın isteği üzerine ziyaret ettiklerini, hassasiyetlerini ilettiklerini, şu an kendisine ihtiyaç olduğunu söylediklerini'' belirtti. Çiller'in bu ziyareti ve talepleri çok olgun karşıladığını ifade eden Özdemir, ''Çiller, gelinen noktada bir yüz metre yarışına gireceğini ve rakiplerin de çok kuvvetli olduğunu, dolayısıyla tavan ile taban arasında gerekli konsensüsün olmadığını ifade etti. Samimiyetimizden en ufak bir kuşku duymadığını belirtti. Bu şartlarda gelmesinin mümkün olmadığını söyledi'' diye konuştu. Bu sırada diğer ilçe başkanları Özdemir'in bu açıklamalarına, toplantının devam ettiğini ve bir netice çıkmadığını belirterek, tepki gösterdi.