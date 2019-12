Manga'ya Eurovision'da şans verilmiyor

T24 -

2010 Eurovision yarışmasına ev sahipliğini yapacak olan Norveç’in yanı sıra Azerbaycan ve Danimarka’yı temsil edecek olan Chanée & N'evergreen de favoriler arasında gösteriliyor.29 Mayıs’ta gerçekleşecek uluslararası yarışma için bwin.com isimli web sitesindeki tahminler bunu gösteriyor.Danimarka Radyosu'nun haberine göre Thomas N'evergreen, "Danimarka’daki yarışmadan sonra şarkımız her yerde çalınıyor. Şarkımızın kazanacağını söyleyenler bile var" diye konuştu.Danimarka bundan tam 10 yıl önce Brødrene Olsen'in "Fly On The Wings Of Love" şarkısıyla Stockholm’da birinciliği elde etmişti.Geçen yıl yarışmayı kazanan Norveç'i temsil eden Alexander Rybak hemen hemen tüm bahis sitelerinde favori gösteriliyordu.Danimarka, Norveç ve Azerbaycan'a 1'e 9 oran verilirken İsrail, Hırvatistan, Ermenistan ve Almanya bahis sitelerinde öne çıkan diğer ülkeler oldu.Türkiye'yi temsil edecek Manga'ya ise 1'e 15 oran veriliyor.2010 Eurovision Şarkı yarışması finali 29 Mayıs tarihinde Norveç'te yapılacak