Manga'nın Eurovision şarkısı belli oldu

TRT Tepebaşı Stüdyosu'nda, Manga grubu üyelerinin de katılımıyla Eurovision şarkısının tanıtımı amacıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, Manga grubunun Türkiye'yi "We Could Be The Same" adlı İngilizce şarkıyla temsil edeceğini söyledi.



Şahin, Manga'yı, yapılan ankette en çok oy alan grup olduğu için seçtiklerini hatırlattı.



Bu yıl oylamada bazı farklılıklar olacağını ve bunun Türkiye'nin lehine olabileceğini dile getiren Şahin, "Umarım Manga, şarkısı ile birinci olur" dedi.



Manga grubunun kendilerine üç şarkı teslim ettiğini ve tecrübeli komisyon tarafından bunların içinden birinin seçildiğini belirten Şahin, gönlünden geçenin Türkçe bir parça olduğunu, ancak grubun İngilizce parça seçtiğini, gruba gerek şarkı gerekse kıyafetler konusunda bir müdahaleleri olmadığını söyledi.



Şahin, yarışma için 400 bin TL civarında bütçeleri olduğunu ve sponsorluk teklifleri geldiğini kaydetti. Önemli olanın, yarışmada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğuna dikkati çeken Şahin, yarışmada sadece müzik yaparak birinci olunamayacağını bilmek gerektiğini, yarışmadaki oylamaların önemli olduğunu anımsattı. TRT'nin müzik kanalı bulunduğunu da hatırlatan Şahin, bu kanalda Manga'nın tarzına uygun müzik yapıldığını, grubun düzenli program yaparak kariyerlerine artı bir değer katabileceğini de ifade etti.





"Çok güzel bir şarkı yaptık"



Manga grubunun solisti Ferman Akgül de TRT'nin, teklifin başından bu yana kendilerine sıcak ve ilgili davrandığını dile getirerek, "İnandığımız ve sevdiğimiz bir şarkı yaptık. Çok güzel bir şarkı yaptık. Amacımız, ülkemizi, kendimizi ve müziğimizi doğru temsil etmek" diye konuştu.



Şarkının içindeki mesajı dinleyicilere bıraktıklarını da ifade eden Akgül, ama sevgi ve birbirine güvenme temasının var olduğuna dikkat çekti.



"Oraya birinci olmak için gidiyoruz" diyen Akgül, şarkının İngilizce ya da Türkçe olmasının değil, şarkıda ne söylediklerinin önemli olduğunu, duyulduğu anda herkesin anlamasını istedikleri için şarkıyı İngilizce seçtiklerini kaydetti. Akgül, yarışmaya hangi kıyafetlerle çıkacaklarına henüz karar vermediklerini, kıyafetlerin şu anda tasarlandığını belirtti.



Grup üyelerinden Özgür Can Öney de yarışmanın kendilerini tekrar şarkı yapmak konusunda ateşlediğini ifade ederek, yurt dışına açılmak ve müziğini dışarıda göstermek isteyen bir ekip olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Basın toplantısının ardından Manga, "We Could Be The Same" adlı şarkıyı seslendirdi.



Ardından mini bir konser veren grup, istek üzerine Eurovision şarkısını tekrar söyledi. "Aynı olabiliriz" temasıyla yola çıkılarak hazırlanan şarkı, küresel mesajlar da içeriyor.



Grup üyelerinin siyah-beyaz ağırlıklı kıyafetlerle sahneye çıktıkları görüldü. Toplantıya çok sayıda Manga hayranı da katıldı. Manga, geçen yıl Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen MTV Avrupa Müzik Ödülleri töreninde, "Avrupa'nın En İyi Sanatçısı" ödülünü almıştı.



Şarkının tanıtımından sonra yoğun bir tempoya girecek olan Manga, önce 27 Mayıs’ta yarı finalde, geçmesi halinde de 29 Mayıs’taki büyük finalde Türkiye’yi temsil edecek.





Neden ingilizce?



NTV'de Can Dündar'ın sunduğu Canlı Gaste programına katılan grubun solisti Ferman, 'Neden İngilizce' sorusuna şöyle yanıt verdi: Çünkü o anda ne dediğimizin anlaşılmasını istedik. Türkçe dinleyen bir Türk bile hemen anlayamayabilir. İngilizce olsun ve o andaneden bahsettiğmiz anlaşılsın amacıyla İngilizce tercih ettik.