T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Mangal yakmak isterken tiner bidonunun patlaması ile ağır yaralandı

Mangal ateşini tiner ile yakmaya çalışan Aksu’nun yanına koyduğu tiner bidonu aniden alev alarak patladı

08 Mayıs 2013 13:17

Harun Aksu (46), İnegöl Yenişehir karayolu kenarındaki kendine ait çiftliğe giderek mangal yapmak istedi.

Mangal ateşini tiner ile yakmaya çalışan Aksu’nun yanına koyduğu tiner bidonu aniden alev alarak patladı. Yaralı halde yaklaşık 2 kilometre motosiklet kullanarak Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki evine giden Aksu, bacanağı Mehmet Bulaç’ı arayarak yardım istedi.

Bulaç tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne getirilen Aksu’nun kalbi durdu. Acil servis ekipleri tarafından kalbi tekrar çalıştırılan Aksu’nun sevkine karar verildi.

Bursa ve çevre illerdeki hastanelerin yanık ünitelerinin dolu olması nedeniyle Aksu, İnegöl Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Aksu’nun, sabaha kadar müşahede altında tutulacağı, hava aydınlandıktan sonra da hava ambulansı ile çevre illerdeki hastanelerden birine sevk edileceği öğrenildi.

ETİKETLER

mangalbursainegöltiner

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24