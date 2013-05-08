Mangal yakmak isterken tiner bidonunun patlaması ile ağır yaralandı

Harun Aksu (46), İnegöl Yenişehir karayolu kenarındaki kendine ait çiftliğe giderek mangal yapmak istedi.

Mangal ateşini tiner ile yakmaya çalışan Aksu’nun yanına koyduğu tiner bidonu aniden alev alarak patladı. Yaralı halde yaklaşık 2 kilometre motosiklet kullanarak Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki evine giden Aksu, bacanağı Mehmet Bulaç’ı arayarak yardım istedi.

Bulaç tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne getirilen Aksu’nun kalbi durdu. Acil servis ekipleri tarafından kalbi tekrar çalıştırılan Aksu’nun sevkine karar verildi.

Bursa ve çevre illerdeki hastanelerin yanık ünitelerinin dolu olması nedeniyle Aksu, İnegöl Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Aksu’nun, sabaha kadar müşahede altında tutulacağı, hava aydınlandıktan sonra da hava ambulansı ile çevre illerdeki hastanelerden birine sevk edileceği öğrenildi.