Mangal kömürü ile geçimlerini sağlıyorlar

Mehmet YİRUN- Şenol AKSOY/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Saray ilçesine bağlı 1200 nüfuslu Sefaalan Mahallesi\'nde yaşayanların yüzde 20\'si, mangal kömürü üretimi yaparak geçimini sağlıyor. Yılda 300 ton mangal kömürü üreten köylüler devletin kendilerine destek vermesini istedi.

Tekirdağ\'ın Büyükşehir olmasıyla birlikte köyden mahalleye dönüşen ve ormancılıkla geçimini sürdüren Saray ilçesinin 1200 nüfuslu Sefaalan Mahallesi sakinleri, yılda 300 ton mangal kömürü üretimi yapıyor. Oman köylüsünün yüzde 20\'sinin mangal kömürcülüğü yaptığı Sefaalan Mahallesi\'nin muhtarı Mehmet Özmen, \"Biz orman köyüyüz. Trakya\'nın yaklaşık yüzde 40 mangal kömürü ihtiyacını karşılıyoruz. Yılda da 300 tona yakın üretim gerçekleştiriyoruz. Kömür işi meşakkatli ve zor bir iş. Bunun devlet tarafından da desteklenmesi gerekiyor düşüncesindeyim. Kömür üretimi yapanların yanında köylülerimiz de yevmiyeli olarak çalışıyor\" dedi.

Yaklaşık 24 yıldır mangal kömürü üretimi yapan Nihat Barış, zor bir iş yaptıklarını belirterek, artan maliyetlerin kendilerini zor durumda bıraktığını dile getirdi. Odunun kesilmesi, toplanması ve yaklaşık 1 ay süren çalışma sonunda mangal kömürü haline getirilmesinin büyük emek istediğini söyleyen Barış, \"Yetişen ağaçları Orman Müdürlüğünden alıyoruz ve traktörlerle işleyeceğimiz köyümüze getiriyoruz. Bu odunları tek tek düzenli bir şekilde diziyoruz, üstünü kapatıp sonra da çevresini yakıyoruz ve 1 ay sonra mangal kömürü haline geliyor. 90 ton odundan sadece 13 ton mangal kömürü üretebiliyoruz\" diye konuştu.

Devletin kendilerine destek olup teşvik vermesini isteyen Nihat Barış, 1 ton mangal kömürünün toplam maliyetinin 2 bin lira olduğunu belirterek, \"Bunun bir de 150 lira poşetleme parası var. Biz tonunu 2 bin 200 liradan satıyoruz ve sadece ton başına 50 lira kazanıyoruz. Devlet bize verdiği odunun fiyatını yükseltmesin, destek olsun istiyoruz. Köyümüz orman ürünleri ile geçimini sağlıyor. Köylülerin büyük kısmı mangal kömürü üretiminde yevmiye ile çalışıyor\" dedi.



FOTOĞRAFLI