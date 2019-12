Manga'dan İngilizce albüm geliyor

T24 - Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenecek 55. Eurovision Şarkı Yarışmasında Türkiye'yi "We Could Be The Same" adlı parçalarıyla temsil edecek Manga grubunun vokalisti Ferman, yazdan sonra İngilizce albüm çıkaracaklarını bildirdi.





Oslo'da diğer grupların performansı ile fazla ilgilenmediklerini belirten Manga üyeleri, Azerbaycan, Ermenistan, Almanya ve özellikle Gürcistan'ı çok beğendiklerini dile getirdiler.





"Final için geldik, ancak kazanırsak takla atarım" diyen baterist Özgür de Eurovision'da tek rock grubu olmanın keyfini yaşadıklarını belirtti.





Bugün yaptıkları ikinci provanın ilkinden daha iyi geçtiğini söyleyen grup üyeleri, Norveç'te yaşadıkları hava değişimine alışamadıklarını, günlerin uzun olmasından dolayı uyumakta zorluk çektiklerini de dile getirdiler.