-MANGA SARAYBOSNA'DA KONSER VERECEK SARAYBOSNA (A.A) - 26.07.2010 - Oslo'da bu yıl düzenlenen 55. Eurovision Şarkı Yarışması'nda ikincilik elde eden Manga grubu, yarın Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da konser verecek. TRT ve Bosna-Hersek Devlet Televizyonu BHRT'nin organizasyonuyla Saraybosna'ya gelen Manga grubu, BHRT binasında basın toplantısı düzenledi. Manga grubu üyeleri toplantıda, Saraybosna'ya ilk kez geldiklerini ve heyecanlı olduklarını söyledi. Saraybosna'yı bir ''kahraman'' şehir olarak nitelendiren Manga'nın solistlerinden Ferman Akgül, Saraybosnalı sevenleriyle buluşacak olmanın sevincini yaşadıklarını kaydetti. BHRT binası önünde yarın TSİ 22.00'de başlayacak konser, TRT-1, TRT Türk ve TRT Müzik kanalından canlı verilecek. Konserde, Manga grubunun yanı sıra, Bosna-Hersek'in sevilen grupları ve sanatçıları da parçalarını seslendirecek. -KONSERLER BALKAN COĞRAFYASINDA DEVAM EDECEK- TRT Balkan Konserleri Yapımcısı Mustafa Gürsoy da AA muhabirine yaptığı açıklamada, TRT olarak 27 Temmuz ve 24 Ağustos tarihlerinde, 6 Balkan ülkesinde konser düzenleyeceklerini bildirdi. Bu konserlerin ilk ayağının yarın Manga grubuyla Saraybosna'da başlayacağını ifade eden Gürsoy, 3 Ağustosta Kosova Prizren'de Kıraç, 7 Ağustosta Arnavutluk Tiran'da Rafet El Roman, 10 Ağustosta Makedonya Üsküp'te Candan Erçetin, 17 Ağustosta Batı Trakya'da Ferhat Göçer ve 24 Ağustosta ise Bulgaristan Şumnu'da Mustafa Sandal konseriyle son bulacağını kaydetti. Mustafa Gürsoy, konserlerde gidilen ülkelerin ünlü sanatçılarını da konuk edeceklerini belirtti.