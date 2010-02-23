Manga İngilizce şarkıyla yarışacak

T24

TRT yönetimi, kendilerine iki hafta önce teslim edilen İngilizce sözlü üç şarkı arasından, geleneksel motifler barındıranı seçti. Yetkililer şarkıyı “Manga karakteristiğini yansıtan, geleneksel tatta motiflerle süslenmiş İngilizce bir şarkı” diye tanımlarken, üzerinde küçük oynamalar yapılacağını da duyurdu.Manga’nın Eurovision’dan seslendireceği şarkı son haliyle 3 Mart’ta İstanbul’da düzenlenecek basın toplantısıyla duyurulacak.