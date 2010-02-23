T24 LogoT24 Logo
Magazin

Manga İngilizce şarkıyla yarışacak

55’inci Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye’yi temsil edecek olan Manga grubunun yarışmaya hangi şarkıyla katılacağı belli oldu.

23 Şubat 2010 02:00

T24 - Norveç’in Oslo Kenti’nde düzenlenecek 55’inci Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye’yi temsil edecek olan Manga grubunun yarışmaya hangi şarkıyla katılacağı belli oldu.



TRT yönetimi, kendilerine iki hafta önce teslim edilen İngilizce sözlü üç şarkı arasından, geleneksel motifler barındıranı seçti. Yetkililer  şarkıyı “Manga karakteristiğini yansıtan, geleneksel tatta motiflerle süslenmiş İngilizce bir şarkı” diye tanımlarken, üzerinde küçük oynamalar yapılacağını  da duyurdu.

Manga’nın Eurovision’dan seslendireceği şarkı son haliyle 3 Mart’ta İstanbul’da düzenlenecek basın toplantısıyla duyurulacak.










ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24