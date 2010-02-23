Manga İngilizce şarkıyla yarışacak

T24
- Norveç’in Oslo Kenti’nde düzenlenecek 55’inci Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye’yi temsil edecek olan Manga grubunun yarışmaya hangi şarkıyla katılacağı belli oldu.
TRT yönetimi, kendilerine iki hafta önce teslim edilen İngilizce sözlü üç şarkı arasından, geleneksel motifler barındıranı seçti. Yetkililer şarkıyı “Manga karakteristiğini yansıtan, geleneksel tatta motiflerle süslenmiş İngilizce bir şarkı” diye tanımlarken, üzerinde küçük oynamalar yapılacağını da duyurdu.
Manga’nın Eurovision’dan seslendireceği şarkı son haliyle 3 Mart’ta İstanbul’da düzenlenecek basın toplantısıyla duyurulacak.