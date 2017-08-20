Manga hayranlarını coşturdu

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Gelibolu İlçesi\'ne düzenlenen 20\'nci Uluslararası Altın Sardalya Kültür ve Sanat Festivali\'ndeki konserde sahne alan Manga grubu, hareketli şarkılarıyla genç hayranlarını coşturdu.

Yabancı ülke topluluklarının halk dansları gösteriyle başlayan Kaleiçi\'ndeki 20\'nci Uluslararası Altın Sardalya Kültür ve Sanat Festivali programı, Suistimal/Murat Demir ve Keskin Band konserleriyle sürdü. Ardından ise rock müzik hayranlarının sabırsızlıkla beklediği Manga Grubu sahne aldı. Genç hayranlarıyla, Gelibolu 20\'nci Uluslararası Gelibolu Altın Sardalya Kültür ve Sanat Festivali\'nde buluşan Manga grubu solisti Ferman Akgül, söylediği birbirinden güzel ve hareketli şarkılarla unutulmaz bir performans sergiledi.

Sahnede ara vermeden yaklaşık 3 saat kalarak şarkılarını seslendiren Manga grubunun solisti Ferman Akgül\'e Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, gecenin anısına bir plaket verdi. Belediye Başkanı Mustafa Özacar konseri dinlemeye gelen gençlere hitaben yaptığı kısa konuşmasında, Manga grubuna teşekkür etti. Manga grubunun hareketli şarkılarına, gençler ile birlikte Belediye Başkanı Mustafa Özacar ve eşi Birhan Özacar da eşlik etti.



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