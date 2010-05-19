Manga 'Eurovision' sahnesine böyle çıkacak

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Bugüne kadar gizli tutulan kıyafetler ve sahne gösterisi bu provada Manga'yı izleyen uluslararası basına sunuldu.Koreografisini Kanadalı sanatçı Genevieve Cleary'nin yaptığı Manga'nın sahne şovu performansı salonda bulunanların olumlu tepkilerini aldı. İngiliz dansçı Natalie Marrable sahnede robot ve siber kadın kostümü ile izleyenlerin dikkatini çekti.Sahne şovuna paralel olarak Manga'nın kıyafetleri uzay çağının çizgilerini taşıyordu. Que tasarımcıları tarafından hayata geçirilen kıyafetler ve robot dansçı kızın sahnelediği şov, şarkının ''aynı olabiliriz'' temasını destekledi.Dört kez tekrarlanan provada ışık ve kamera açıları 2. yarı final gecesi için ayarlandı.Manga'nın Üyeleri Yağmur Sarıgül, Özgür Can Öney, Ferman Akgül, Cem Bahtiyar ve Efe Yılmaz, bugünkü provanın iyi ve profesyonel olduğunu dile getirdiler.Kral Tv'den aldıkları ödülden çok mutluluk duyduklarını anlatan 5'li, Manga için bu ödülün önemi büyük olduğunu söylediler. Cem Bahtiyar, ''Bu ödülü insanlar bizi sevdikleri için aldık, herkese teşekkür ediyoruz'' dedi.Vokalist Ferman Akgül'ün Türkiye'de sahnede geçirdiği kalp sorunu ile ilgili soru üzerine Ferman Akgül, ''Çok önemli ve büyütülecek olay değil. Altı gün boyunca hastanede kontrolden geçtim. Doktorlar hiçbir sorunum olmadığını tespit ettiler. Sağlığım yerinde, hiç bir sorunum yok'' diye konuştu.Ferman Akgül, Eurovision Şarkı Yarışmasının yalnızca bir yarışma olmadığını, kültürlerin bir araya geldiği, sanatçıların ve insanların düşüncelerini ifade ettiği bir yarışma olarak gördüklerini dile getirdi.''Eurovision Şarkı yarışması sizin geleceğinizi ne gibi etkiler?'' sorusunu Manga üyeleri, değişik kapıların açılacağına inanıyoruz. Dünyada değişik yerlerde konserler vermek istiyoruz'' diye yanıtladılar.Manga grubunun koreografisini yapan Kanadalı sanatçı Genevieve Cleary basın toplantısında, Manga ile çalışmaktan gurur duyduğunu belirtti, kendilerini dünyanın en tatlı insanları olarak nitelendirdi.Manga'yı hangi grup ile mukayese edebiliriz sorusuna Cem Bayhtiyar, ''bizi dünyada hiçbir grup ile mukayese edemezsiniz. Manga kendine has bir gruptur'' karşılığını verdi.''Eurovision;u ne zamandır izliyorsunuz?'' sorusunu Manga üyeleri, ''Küçüklüğümüzden beri siyah beyaz televizyonda komşularımız ile birlikte ellerimizde çekirdekler ile izliyorduk. Türkiye;nin kötü puan aldığı zamanda hepimiz üzülüyorduk'' diye yanıtladılar.Koreografide ''bayan robot'' olarak yer alan İngiliz Natalie Marrable de basın toplantısına katıldı.