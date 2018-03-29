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Manevra yapan kepçenin altında kalan kadın öldü

Yaşar KORKUSUZ/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesinde yolda yürürken manvera yapan kepçenin altında kalan Ferayi Yaşar (55), hayatını kaybetti

29 Mart 2018 19:56

Yaşar KORKUSUZ/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA\'nın Kozan ilçesinde yolda yürürken manvera yapan kepçenin altında kalan Ferayi Yaşar (55), hayatını kaybetti.
Kozan Çevre Yolu\'ndaki Taşkent Sokak üzerinde bir apartman inşaatında görevli Selçuk Y.\'nin kullandığı kepçe, iddiaya göre, geriye doğru giderken yolda yürüyen Ferayi Yaşar\'a çarptı. Kepçenin altında kalan Yaşar ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Kozan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Ferayi Yaşar kurtarılamadı. Kepçe operatörü Selçuk Y.\'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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