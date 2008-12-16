Manevi oğula iyi miras

Liliane Bettencourt’un, servetinin bir milyar Euro’luk kısmını "manevi oğlum" dediği François-Marie Banier’e bıraktı.



Dünyanın en zengin kadınlarından Liliane Bettencourt’un, servetinin bir milyar Euro’luk kısmını "manevi oğlum" dediği sosyete fotoğrafçısı François-Marie Banier’e bırakması, kızı Françoise Bettencourt Meyers’i öfkelendirdi. Meyers, annesinin akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılmasını istedi.



Düyanın en büyük kozmetik şirketlerinden Fransız L’Oreal’in en büyük hissedarı ve dünyanın en zengin kadınlarından Liliane Bettencourt (86), sosyete fotoğrafçısı 61 yaşındaki François-Marie Banier’e, 23 milyar euroluk servetinin bir milyar Euro’sunu hayat sigortası yaptırarak vermesi, hem şaşkınlıkla karşılandı, hem de anne ile kız arasında sert tartışmaya yol açtı.



Nitekim tek kızı Françoise Bettencourt Meyers, annesinin akıl sağlığının yerinde olmadığını söyleyerek buna karşı çıkarken, anne Bettencourt, manevi oğlu gibi yakın gördüğü fotoğrafçı için, "Parayı verdim. çünkü o bunu hak ediyor" diyerek kendini savundu.



Fransız basınına yansıyan haberlere göre, kızı Meyers’in şikayeti üzerine, polis suistimal olasılığını göz önüne alarak, Bettencourt’u ve aynı zamanda yazarlık da yapan Banier’i sorguladı. Bettencourt, akıl sağlığının yerinde olup olmadığı konusundaki soruların yanıt bulması için doktor kontrolünden geçmeyi de sürekli reddediyor. L’Oreal’in yönetim kurulunda bulunan anne Bettencourt ile kızı Meyers’in, bu olay yüzünden konuşmadıkları belirtiliyor.



Bettencourt’un babası Eugene Schueller tarafından kurulan L’Oreal firmasında, dünya çapında 63 bin kişi çalışıyor.

