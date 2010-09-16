Manevi oğul kira peşinde

T24

‘Daha geniş bir ev aldık’

Ecevit çiftinin, uzun yıllar boyunca koruma müdürlüğünü yapan ve en yakınlarındaki isim olan İzmir Bağımsız Milletvekili Recai Birgün, Bülent Ecevit’in vasiyeti üzerine kendisine bırakılan evi kiraya veriyor.Ecevit çiftinin yıllarca oturduğu, Bülent Ecevit’in 2004’te geçirdiği rahatsızlık sonrası, ikilinin giriş katında başka bir eve taşınması üzerine boşaltılan ev, Ecevit hayattayken Eylül 2005’te Birgün’e verilmiş ve kira da alınmamıştı.Bülent Ecevit’in Kasım 2006’daki ölümünün ardından ev, Ecevit’in vasiyeti üzerine Birgün’e verilmişti.Evin Birgün’e verilmesi o dönemde büyük tartışmalara neden olmuştu. Birgün, Ecevit’in ölümünden sonra 22 Temmuz 2007 seçimlerinde CHP listelerinden İzmir milletvekili seçilmiş, daha sonra DSP’ye katılmıştı. Geçen yıl partisinden istifa eden Birgün, Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığa gelmesinin ardından CHP’ye katılmak istemiş, ancak CHP tarafından bu talep geri çevrilmişti.İki çocuk babası olan Birgün, evi kiraya verme gerekçesi olarak, “Daha geniş bir ev satın aldık. Bahçesi de daha geniş. Çocukları düşündük. Bu nedenle böyle bir karar verdik” dedi.Birgün, evi 3 gün önce kiraya çıkardıklarını, eve herhangi bir talebin gelip gelmediğini bilmediğini, konuyu kendisinin takip etmediğini ifade etti.Evin tapusunun kendi üzerine olduğunu belirten Birgün, evin kiraya verilmesinin başta Rahşan Ecevit olmak üzere bazı çevrelerce bir vefasızlık sayılıp sayılmayacağına ilişkin soruya, “Boş kalması daha kötü olurdu. Böyle bir değerlendirme yapılacağını sanmıyorum. Bu türden bir değerlendirme yapanlar boş bir değerlendirme yapmış olurlar” yanıtını verdi.Birgün, dairenin kiraya verilmesinden Rahşan Ecevit’in haberi olup olmadığına ilişkin sorumuzu ise, “Bu soruyu yorumsuz geçiyorum” diye yanıtladı.