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Dünya

Måneskin solistinin Eurovision finalinde uyuşturucu almadığı ortaya çıktı

25 Mayıs 2021 15:18

T24 Dış Haberler

Eurovision organizatörleri yürüttükleri soruşturmada yarışmayı kazanan İtalyalı rock grubu Måneskin'in solistinin final gecesi uyuşturucu almadığı sonucuna vardıklarını bildirdi.

Avrupa Yayın Birliği, Damiano David'in uyuşturucu testinin negatif sonuç verdiğini bildirdi. David'in uyuşturucu testini kendi isteğiyle yaptırdığı belirtildi.

David'in yeşil odada bir masaya eğilirken çekilen fotoğrafı sosyal medyada spekülasyon yaratmış; birçok kişi müzisyenin yarışma sırasında uyuşturucu kullandığını iddia etmişti. 

Avrupa Yayın Birliği'nden yapılan açıklamada yalan haberlerin yarışmayı ve grubu negatif etkilediği belirtildi. 

Måneskin, 1990'dan bu yana İtalya'ya ilk Eurovision zaferini 'Zitti E Buoni' şarkısıyla kazandırdı.

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