Mandzukic, Beşiktaş'tan 6 milyon Euro istedi

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Mario Mandzukic'in siyah beyazlı kulüpten istedikleri ortaya çıktı. Hırvat forvet, Beşiktaş'tan 1.5 yıl sözleşme ve 6 milyon Euro istedi.
Mandzukic'in hali hazırda sözleşmeli olduğu bir kulüp yok. 34 yaşındaki futbolcu görüşmelerde bonservis bedeli ödenmeyeceğini vurguladı.
Beşiktaş yönetimi ise takım içindeki maaş dengesini bozmak istemiyor. Mario Mandzukic, siyah beyazlı takımın şartlarını kabul etmesi halinde transfer gerçekleşecek. Aksi taktirde Beşiktaş yönetimi transferden vazgeçecek.