Mandzukic, attığı gol sonrası foto muhabirlere koştu ve ilginç anlar yaşandı

FIFA 2018 Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan, İngiltere'yi 2-1 mağlup etti ve finalde Fransa'nın rakibi oldu. 109. dakikada Manduzkic'in golü sonrası yaşananlar maça damga vurdu.

Dün akşam Fransa'nın Belçika'yı 1-0 mağlup etmesinin ardından tüm gözler Hırvatistan-İngiltere maçına çevrilmişti.

Avrupa'nın yükselen değeri ile 28 yıl sonra yarı finale yükselmeyi başaran İngiltere'nin karşısında gülen taraf Hırvatistan oldu.

Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşmanın 90 dakikası 1-1 biten karşılaşmada kazanan tarafı uzatma dakikaları belirledi.

İngiltere, henüz 5. dakikada Trippier'in attığı muhteşem frikik golü ile öne geçse de Hırvatlar maçı bırakmadı ve tarihi bir geri dönüşe imza attı.

68. dakikada Perisic ile eşitliği yakalayan Hırvatistan, 109. dakikada Mandzukic'in attığı golle skoru belirledi ve adeta tarih yazarak finale yükseldi.

Mandzukic'in golü sonrası maça damga vuran kareler ortaya çıktı

Hırvatlar gol sevincini yaşarken foto muhabirlerine yöneldiler. Mandzukic, sevince kendisini öylesine kaptırdı ki, görevini yapmakta olan foto muhabirini devirdi. Gol sevinci bir süre böyle devam etti. Foto muhabirleri de daha iyi kareler yakalayabilmek için görevlerini yapmaya devam etti.

Gol sevincinin etkisi geçince Mandzukic ve takım arkadaşları yerde kalan foto muhabiri yerden kaldırdı.