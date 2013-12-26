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Kültür-Sanat

Mandela'nın filmi, Kürtçe altyazı ile vizyona girecek

Güney Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela'nın hayatını anlatan "Mandela: Özgürlüğe Giden Uzun Yol" filmi Türkçe ve Kürtçe altyazı ile vizyona girecek

26 Aralık 2013 13:02

Güney Afrika'da ırkçı "apartheid" rejimine karşı verdiği mücadele ile efsaneleşen lider Nelson Mandela'nın hayatını anlatan film, Türkiye'de Türkçe ve Kürtçe altyazılı olarak gösterilecek.

Nelson Mandela'nın siyaseti bıraktıktan sonra kaleme aldığı otobiyografisinden beyaz perdeye aktarılan "Mandela: Özgürlüğe Giden Uzun Yol" filmi 28 Şubat 2014'te Türkiye'de gösterime girecek.

Haberler.com sitesinin haberine göre, Mandela'nın tüm hayat hikayesini anlatan ilk film olma özelliği taşıyan "Mandela: Özgürlüğe Giden Uzun Yol", efsanevi liderin küçük yaşta çobanlık yaptığı Transkei köyündeki çocukluk yıllarından, Güney Afrika'nın demokrasiyle seçilmiş ilk başkanı olduğu döneme kadar olan hayat hikayesini anlatıyor.

Türkiye'de 120 kopya ile vizyona girecek film ülke genelinde bazı sinemalarda Kürtçe altyazı seçenekleriyle izleyiciyle buluşacak. 30 kopyasının Kürtçe altyazı ile vizyona gireceği filmin hem Türkçe hem de Kürtçe sokak afişleri Diyarbakır'da asıldı.

Filmin ithalatçı firma yetkilileri, bu uygulamanın Türkiye'de bir ilk olduğunu, ilk kez yurtdışından ithal edilen bir filmin Kürtçe altyazılı olarak vizyona girdiğini belirtti. Mandela gibi özgürlüğe ve barışa tüm hayatını adamış bir devlet adamının hayat hikayesini anlatan bir film olması nedeniyle böyle bir çalışma yaptıklarını belirten şirket yetkilileri, bu çalışmayla ilgili olumlu tepkiler aldıklarını ifade etti.

Yönetmenliğini Justin Chadwick'in üstlendiği 'Mandela: Özgürlüğe Giden Uzun Yol' filminde Nelson Mandela'yı Pasifik Savaşı, Prometheus, Thor gibi yüksek bütçeli filmlerde rol almış olan İngiliz oyuncu İdris Elba, Winnie Madikizela Mandela'yı ise Karayip Korsanları ve son olarak da James Bond'un son serisi Skyfall ile dikkat çeken son Bond kızı Naomie Harris canlandırıyor. 

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