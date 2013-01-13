Mandela'nın avukatı: Türkiye, Kürt meselesini çözebilirse Ortadoğu'da çok etkin olacak

Nelson Mandela’nın avukatı Essa Moosa, "Paris’te öldürülenleri tanıyordum. Sürece katkıları olabilirdi. Türkiye Kürt meselesini çözebilirse Ortadoğu’da en etkin aktörlerden biri olacaktır" dedi.

Milliyet gazetesinden Burcu Karakaş'ın "Sorunun çözümü bölgeye barış getirir" başlığıyla yayımlanan (13 Ocak 2013) söyleşisi özetle şöyle:



Türkiye’de müzakere sürecinin nasıl yürütülmesi gerektiğini düşünüyorsunuz?

- Öcalan cezaevindeyken olmaz. Müzakere olacaksa, serbest bırakmalı.



Ev hapsinden mi bahsediyorsunuz?

- Hayır, serbest bırakılmalı. Görüşme sürecinde değil ama anlaşma zamanı geldiğinde serbest olmalı. Bir mahkumla anlaşma imzalayamazsınız. Mandela da müzakere sürecinde özgürdü.



Müzakerelerin gizli yürütülmesi süreç için daha mı sağlıklı?

- Şeffaf olunmalı ve herkes neler konuşulduğunu bilmeli. Kimse dahil edilmediği bir anlaşmanın parçası olmak istemez.



Ateşkes bu süreçte nerede duruyor?

- Müzakere sürecine girildiğinde ateşkes olmalı. Barış sağlandığı zamansa PKK mevcut sisteme entegre edilmeli. Bizde böyle oldu. ANC, kolluk kuvvetleriyle istihbarat servisine katıldı. Sisteme dahil etmezseniz, ileride sorun çıkacaktır. Bizde de başta güven sorunu vardı ancak sonrasında işler yoluna girdi. Siyahlarla beyazlar ezeli düşmandı. Birbirlerini yok etmeye çalıştılar ama başaramadılar.



“Yok edemiyorsan, birleş” mi diyorsunuz?

- Evet! Güney Afrika’daki düşmanlık Türk-Kürt arasında yok ama dediğim gibi mevcut sisteme entegre etme süreci başarıya ulaştı.



Öcalan’ın Mandela gibi barışçıl olmadığını savunanlar var.

- İkisi de kurdukları parti yasaklandıktan sonra silahlı mücadeleye yöneldi. Bir bakıma buna zorlandılar. Biri diğerinden daha fazla barışçıl değil.



Uluslararası baskı ne ölçüde önemli?

- Ortadoğu değişiyor. Kürt meselesinin çözümü bölgeye barış getirecektir. Türkiye, Kürt meselesini çözebilirse Ortadoğu’da en etkin aktörlerden biri olacaktır.