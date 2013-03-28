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Dünya

Mandela yeniden tedavi altında

Apartheid rejimine karşı mücadelenin lideri olan ve 'ulusun babası' olarak görülen Nelson Mandela yeniden hastaneye kaldırıldı

28 Mart 2013 12:40

Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Nelson Mandela'nın akciğerindeki enfeksiyonun tekrarlaması üzerine, yeniden hastahaneye yatırıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, geçen Aralık ayında 18 gün boyunca akciğer enfeksiyonu ve safra kesesi taşı tedavisi gören 94 yaşındaki Mandela'nın dün gece tekrar tedavi altına alındı.

BBCTürkçe'de yer alan habere göre, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma 'Madiba' diye anılan Mandela'ya acil şifalar dilediğini söylerken, "Güney Afrika halkından ve dünyadan sevgili Madibamız için dua etmelerini istiyoruz. Doktorlara güvenimiz tam ve iyileşmesi için ellerinden geleni yapacaklarına inancımız tam" şeklinde konuştu.

Apartheid rejimine karşı mücadelenin lideri olan Mandela 'ulusun babası' olarak görülüyor. 1994-1999 yılları arasında Güney Afrika'nın ilk siyah cumhurbaşkanı olmuştu.

1980'lerde Robben Adası'nda tutulduğu hapishanede vereme yakalanan Nelson Mandela Ocak 2011'de de akciğer enfeksiyonu tedavisi görmüştü. Bu ay başında da bir gece hastahanede yatmıştı.

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