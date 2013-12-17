Drogba ve Eboue'ye iyi haber

Elazığsspor maçında, Mandela tişörtleri giyen Eboue ve Drogba'ya ceza verilmedi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)'nın aldığı kararlar şöyle;

1- GALATASARAY A.Ş. sporcusu EMMANUEL EBOUE hakkında, 06.12.2013 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - SANICA BORU ELAZIĞSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, slogan içeren tişört giymesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu TEBILY DIDIER YVES DROGBA hakkında, slogan içeren tişört giymesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

2- ADANA DEMİRSPOR Kulübü sporcusu CİHAN KAYA'nın, 10.12.2013 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR - MERSİN İDMAN YURDU A2 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- ANKARASPOR A.Ş. sporcusu GENÇAY KALKAN'ın, 10.12.2013 tarihinde oynanan ANKARASPOR A.Ş. - KAYSERİ ERCİYESSPOR A2 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- KAYSERİ ERCİYESSPOR Kulübü sporcusu SALİH BAHADIR SOYLU'nun, 10.12.2013 tarihinde oynanan ANKARASPOR A.Ş. - KAYSERİ ERCİYESSPOR A2 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KAYSERİ ERCİYESSPOR Kulübü sporcusu SALİH BAHADIR SOYLU'nun, ihraç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

5- TARSUS İDMAN YURDU SPOR Kulübünün, 10.12.2013 tarihinde oynanan MEDICAL PARK ANTALYASPOR - TARSUS İDMAN YURDU A2 Ligi müsabakasında, başlamış müsabakada oynamamak suretiyle müsabakayı terk etmesinden ötürü Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/a Maddesi uyarınca (7-0) HÜKMEN MAĞLUP sayılmasına, ayrıca mevcut puanından galibiyet anında verilen puan kadar (3) PUAN SİLİNMESİNE,

Aynı müsabakada TARSUS İDMAN YURDU SPOR Kulübü idarecisi HASAN PODAK'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TARSUS İDMAN YURDU SPOR Kulübü teknik sorumlusu HALİLÜLRAHMAN GÜNEY ERDEM'in, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASI VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TARSUS İDMAN YURDU SPOR Kulübü antrenörü DERVİŞ DARENDE'nin, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASI VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- ŞEKERSPOR A.Ş.'nin, 10.12.2013 tarihinde oynanan SİVASSPOR - ŞEKERSPOR A.Ş. A2 Ligi müsabakasında, cezalı futbolcunun müsabakada oynamasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/f Maddesi uyarınca (4-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA,

Aynı müsabakada ŞEKERSPOR A.Ş. sporcusu HASAN CANKURT'un, cezalı olduğu halde müsabakada yer almasından dolayı takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ŞEKERSPOR A.Ş. teknik sorumlusu TAHSİN NAZMİ ERDENERİN'in, cezaya uyulmaması eylemine iştirak etmesinden dolayı takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.