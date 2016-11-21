Manda türü kaybolabilir

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun, "Manda sütü üretim miktarı son rakamlara göre 60 bin tonlara düşmüş vaziyette Türkiye çapında. Buda manda ırkının kaybolması anlamına gelebilir. Bu sütten mahrum oluyoruz anlamına gelebilir. Bu bakımdan manda yetiştiriciliğinin önemsenmesi gerekir" dedi.

Coşkun, makamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, süt çeşitliliğinin çok önemli olduğunu, Türkiye'de inek sütü üretimi oranının yüzde 95 civarında olduğunu ve bunu koyun, keçi ve manda sütü üretiminin takip ettiğini söyledi.

Coşkun, "Keçi sütü ve manda sütü bunlar özellikli sütler. Bazı sütler var ki, bazı ürünlere çok spesifik. İnek sütü hemen her türlü üretime müsait. Onun için biz inek sütü için genellikle sanayi sütü tabirini kullanırız. Keçi sütü örneğin, içme sütü olarak kullanılması sağlık bakımından ve peynire işlenmesi noktasında önemli, manda sütünün yoğurt ve kremaya işleniyor olması onu özellikli kılıyor." diye konuştu.

İnek sütüne göre üstün özellikleri var

Coşkun, manda sütünün, A vitamini, protein, yağ ve kalsiyum bakımından zengin, bağışıklık maddelerini bünyesinde daha fazla bulundurması açısından da önemli olduğunu belirterek, "Manda sütünde kalsiyum oranı, immünoglobülin oranı fazla. Bazı üstün özellikleri var inek sütüne kıyaslandığında." dedi.

Ülke genelinde manda sayısınının azaldığını savunan Coşkun, "Buna bağlı olarak da manda sütü üretim miktarı düşüyor. Manda sütü üretim miktarı son rakamlara göre 60 bin tonlara düşmüş vaziyette Türkiye çapında. Bu da manda ırkının kaybolması anlamına gelebilir. Bu sütten mahrum oluyoruz anlamına gelebilir. Bu bakımdan manda yetiştiriciliğinin önemsenmesi gerekir. Türkiye'de manda sütü üretiminin daha da arttırılması gerekir. Çünkü ürün çeşitliliği gıda üretim yelpazesinde büyük önem taşır." şeklinde konuştu.

Manda sütünün bölgede üretimi fazla iken bugün yok olma derecesine geldiğini anlatan Coşkun, şunları kaydetti:

"Bolu'da üretilen miktar çok çok azalmış. 300 tona düşmüş yıllar itibariyle. Düzce'de buna benzer bir rakam var. Zonguldak'ta rakam daha da düşmüş. Bolu'da, Zonguldak'ta, Bartın'da, Düzce ve Sakarya gibi bu bölgede potansiyel tarım arazilerimiz, bu iş için uygun olan arazilerimiz deyim yerinde ise boş. Bu bakımdan böyle kıymetli bir sütün üretilmesinde manda yetiştiriciliğine dikkati çekmek gerekir. Önemini biraz daha kavramamız gerekir. Aksi halde belki yıllar sonra bu sütten de mahrum kalacağız."