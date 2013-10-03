Mancini'li Galatasaray, Juventus'la 2-2 berabere kaldı

4 dakikalık uzatmadı gol olmadı. Maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray gruptaki ilk puanını elde ederken, Juventus da puanını ikiye yükseltti.

88' Galatasaraylı Umut, durumu 2-2 yaptı.

87' Fabio Quagliarella, Juventus'u Galatasaray karşısında öne geçirdi.

78' Arturo Vidal'ın golüyle Juventus beraberliği yakaladı.

Galatasaray, 36' Drogba'nın golüyle Juventus kaşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Galatasaray, Mancini yönetimindeki ilk maçında, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Juventus'la deplasmanda mücadele etti. Juventus Arena'da oynanacak karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Viktor Kassai yönetti.

21:45'te başlayan karşılaşmaya takımlar şu ilk 11'lerle çıktı.

Galatasaray: Muslera, Eboue, Semih, Chedjou, Hakan, Selçuk, Melo, Bruma, Sneijder, Riera ve Drogba.

Juventus: Buffon, Bonucci, Barzagli, Chellini, Lichsteiner, Pogba, Vidal, Pirlo, Asamoah, Vucinic ve Quagliarella.

Şampiyonlar Ligi'ne 6-1'lik Real Madrid mağlubiyeti ile başlayan Galatasaray ile Pazartesi günü 3 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Roberto Mancini, takımın başında ilk maçına çıktı.

Teknik direktör Fatih Terim'in görevden alınmasından sonra takımdan ayrılıp ayrılmayacağı belli olmayan yardımcı antrenör Claudio Tafferel de yedek kulübesinde yer aldı.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında her iki takımın geliştirdiği ataklar sonuçsuz kaldı. Hem ev sahibi takım, hem de temsilcimizin isabetsiz ortaları dikkat çekerken; 15. dakikada Pogba'nın rövaşatasında başarı sağlamayınca top savunmada kaldı.

Karşılaşmanın 19. dakikasında mücadelenin en etkili atağını Galatasaray, Drogba ile yakaladı. Melo'nun pasında Drogba topla buluştu. Ceza sahası içerisinde sol çaprazda Leonardo Bonucci'nin baskısına rağmen vuruş açısını yakalayan Didier Drogba yakın direğe doğru vuruşunu yaptı. Ancak kaleci Buffon kapattığı köşeden gole izin vermedi.

Bu pozisyondan hemen sonra Galatasaray bu kez de Bruma'yla geldi. 21. dakikada Bruma sol ayağıyla yakın direğe doğru vuruşunu yaptı. Ancak etkisiz vuruşunda top kaleci Buffon'da kaldı.

Her iki takım da 26. dakikada zorunlu oyuncu değişikliği yaptı. Sakatlanan Semih Kaya'nın yerine Gökhan Zan oyuna girdi. Ev sahibi takımda da sakatlanan Vucinic çıktı, Quagliarella girdi.

Oyuncu değişikliklerinin ardından iki kez Galatasaray kalesini yoklayan Juventus, savunma ve kaleci Muslera'ya takılırken; 36. dakikada sahneye Didier Drogba çıktı.

Galatasaray 1-0 öne geçti

36. dakikada savunmada topla buluşan Leonardo Bonucci kalecisi Gianluigi Buffon'a dönmek istedi. Kısa düşen pasta, topun hakimiyetini almak için kalesini terkeden Buffon'dan önce meşin yuvarlağa Drogba müdahele etti. Topu önüne alan Drogba, boş kaleye topu gönderdi ve takımını 1-0 öne taşıdı.

Devrenin son dakikaları yaklaşırken; Fabio Quagliarella'nın vuruşunda Muslera bir kez daha gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Juventus ikinci yarıya değişiklikle başladı. Oyuna Mauricio Isla girerken Stephan Lichtsteiner oyundan çıkan isim oldu.

İkinci yarıya ev sahibi takım daha etkili başladı ve Galatasaray yarı alanında topun sahibi olan taraf oldu. Üst üste ataklar geliştirse de sarı-kırmızılı takımın savunması ve kaleci Muslera, tehlikeye izin vermedi.

60. dakikada Galatasaray ikinci değişikliğini yaptı. Nordin Amrabat girerken Albert Riera oyundan çıkan isim oldu. Bu dakikalardaki oyunun temposu düştü. Orta sahada yaşanan faullerden dolayı oyununun temposu düşerken; Juve 68. dakikada risk aldı. Defanstan Bonucci yerini Llorente'ye bıraktı.

Llorente oyuna girer girmez Galatasaray kalesinde tehlike yarattı. Sol kanattan yapılan ortada topa iyi yükselen Llorente'nin vuruşunda top auta gitti.

Oyunu yarı alanında kabul eden Galatasaray karşısında Juventus, kanatlardan ve uzaktan şutlarla etkili olmak istedi.

71'de Fernando Muslera topu oyuna sokarken ağır davranışları nedeniyle sarı kart gördü. 74'te Galatasaray son oyuncu değişikliğini yaptı ve Sneijder yerine Umut Bulut oyuna dahil oldu.

Juventus skoru eşitledi

Dakikalar 77'yi gösterdiğinde Juventus penaltı kazandı. Pogba'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Fabio Quagliarella; Amrabat'ın müdahelesiyle yer kaldı. Bu pozisyonda karşılaşmanın hakemi Viktor Kassai penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Vidal, skora denge getirdi.

80'de Gökhan Zan hakeme yaptığı itirazdan sarı kart gördü. Juventus, Galatasaray kalesinde galibiyeti getirecek golü ararken; 87'de skorda üstünlüğü ele geçirdi.

Juventus 2-1 öne geçti

Sağ çaprazda topla buluşan Andrea Pirlo kalabalık savunma arasında altı pasa doğru koşu yapan Fabio Quagliarella'ya doğru bir orta yaptı. Quagliarella'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Umut Bulut, beraberliği tekrar yakaladı

Umut Bulut henüz her şey bitmedi dedi. Savunmada Hakan Balta, Drogba'ya doğru uzun bir pas attı. Drogba rakip savunmaya rağmen topu sol taraftan ceza sahası içerisine giren Umut'a indirdi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Umut kaleci ile karşı karşıya kaldı ve çok net bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

Kalan dakikalarda her iki takımın geliştirdiği ataklar sonuçsuz kaldı ve mücadele 2-2 sona erdi.