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Spor

Mancini'den Türkiye mesajı: Çok üzgünüm...

Beşiktaş'taki saldırıların ardından Slaven Bilic de taziye mesajı göndermişti

13 Aralık 2016 15:31

Bir dönem Galatasaray’ı da çalıştıran İtalyan teknik adam Roberto Mancini, İstanbul Beşiktaş'taki çifte terör saldırısını kınayan bir mesaj yolladı.

İtalya'da muhabirlik yapan Dündar Keşaplı'ya konuşan Mancini, son derece üzgün olduğunu belirterek, “Türkiye, büyük bir ülke ve İstanbul da çok güzel bir şehir. Bu saldırıyı kınıyorum ve bu saldırıdan sonra artık hayatta olmayan insanları saygıyla anıyorum. Ailelerini sevgiyle kucaklıyorum. Yaşasın Türkiye” dedi.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Hırvat Slaven Bilic, Liverpool ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından "Bu puanı Türkiye'deki insanlara adıyorum" demişti.

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ManciniİtalyaTürkiyemesajçok üzgünümBeşiktaşsaldırılarDündar Keşaplı

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