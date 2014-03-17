Mancini'den Mourinho'ya: Ne arkadaşız ne de birbirimize güveniriz

Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü oynanacak Chelsea karşılaşması öncesi İtalyan La Repubblica gazetesine açıklamalarda bulundu.

Esma Çakır'ın Doğan Haber Ajansı'nda eyr alan haberine göre, Mancini, Chelsea Teknik Direktörü Jose Mourinhor ile aralarında yaşanan polemiğe de değindi. 2010'da Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Inter'i, 2006-2007 yıllarında çalıştırarak, kendisinin inşa ettiğini ve Mourinho'nun da hazıra konduğu yönündeki açıklamalardan dolayı iki teknik adam arasında yaşanan soğukluğa değinen Mancini, "Bir İngiliz TV'sine gayet normal şeyler söyledim. Ancak bizi bir polemiğin içine çektiler. Mourinho'nun, açıklamalarıma çok alındığını öğrendim. İstanbul'da karşılaştığımızda birbirimize sadece 'merhaba' dedik. Ne arkadaşız ne de birbirimize güveniriz. Onun arkadaşlıklara açık olduğunu sanmıyorum ya da belki de sadece öyle görünüyor" diye konuştu.

Londra'daki maçta bir patlama yapmak istediklerini söyleyen Mancini, "Bu elbette kolay olmayacaktır ama çok güzel olurdu" dedi.

'İtalya, yaşamak için daha iyi bir ülke'

Röportajı yapan muhabirin, "Ne yazık ki büyük İtalyan antrenörleri olarak hepiniz başka ülkedesiniz, çok kazanıyorsunuz ve dönecek gibi de görünmüyorsunuz" sözleri üzerine Mancini, "Bu normal değil mi? Aynen büyük futbolcular gibiyiz. Ama hayır, bir gün döneceğiz. Umarım bir iki yıl içinde İtalya'da her şey daha iyiye gider, ülke büyüme gösterir, insanlar daha mutlu hisseder, daha çok kazanır ve böylece bu futbola da yansır. Uzun zamandır yurtdışında yaşayan birisi olarak bana inan ki İtalya, mutlak daha iyi yaşanılan bir ülke" ifadelerini kullandı.

Mancini, kısa bir süre önce göreve başlayan İtalya'nın en genç Başbakanı Matteo Renzi'nin de, ülkeyi daha iyi şartlara taşıyacak şeyler yapacağına inandığını söyledi.

Conte'ye övgü

Şampiyonlar Ligi'nden eledikleri ve Serie A'da yenilmezliğini koruyan İtalyan ekibi Juventus'u da değerlendiren Mancini, "Vidal, Tevez, Pogba ve Pirlo gibi çok iyi oyuncuları var. Bunlar aynı zamanda Serie A'nın da yıldız oyuncuları. Juventus, önümüzdeki maçlarda beraber kalmamaya dikkat ederse, ligde 100 puana kadar ulaşabilir. Ancak başarılı bir takım için sadece başarılı oyuncular yetmez, doğru bir yönetim de önemli. Teknik direktör de önemli. Conte iyi bir iş çıkarıyor ve başarısı tartışılmaz" diye sözlerini sürdürdü.