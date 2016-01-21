Mancini’den homofobik teknik direktöre: Eşcinsel olsaydım gurur duyardım

Inter Teknik Direktörü Roberto Mancini, Napoli’yi çalıştıran Maurizio Sarri’nin kendisine “homoseksüel” dediğini söylerken, “Eğer homoseksüel olsaydım bununla gurur duyardım" diye konuştu. Sarri, bu tarz söylemlerin sahalarda yaşandığını ileri sürerken "Sözlerimde bir ayrımcılık ya da eşcinsellik karşıtlığı yoktur" ifadelerini kullandı.

NTV’nin haberine göre Napoli'de 2-0 kazandıkları maçın ardından öfkeli bir şekilde açıklamalar yapan Mancini, Ljajic'in golünden hemen önce Sarri ile yaşadığı gerilimin perde arkasını anlattı.

Mancini, kameralara da yansıyan anları, "Gidin Sarri'ye sorun. Kendisi tam bir ırkçı ve ayrımcı. Bana saldırdı, ırkçı ifadeler kullanmaktan çekinmedi. Bana 'homoseksüel' de dedi. Futbolda bu gibi adamlara yer olmamalı" diye anlattı.

Tüm yaşananları 4'üncü hakemin de gördüğünü ama bir şey yapmadığını da söyleyen Mancini, "Eğer homoseksüel olsaydım bununla gurur duyardım" diye sözlerini sürdürdü.

Sarri: Bunlar sahalarda yaşanan şeyler, ayrımcılık yok

Olayın hemen ardından, soyunma odasına giderek rakip teknik adamdan özür dilediğini, ancak özrü kabul etmediği gibi Mancini'nin kendisine hakaretler ettiğini dile getiren Sarri, "Mancini benden yakınmış, ama sahada olan şeyler sahada kalmalıdır. Mertens'e verilen kırmızı karttan dolayı sinirliydim. Bunların olmaması daha iyiydi, ama bu gibi şeyler zaten hep sahalarda yaşanan şeyler. Bunlar sahaların klasik kavgalarıdır. Sözlerimde bir ayrımcılık ya da eşcinsellik karşıtlığı yoktur" diye konuştu.

Sarri, "Onu incitmiş olabilirim. Mancini'nin özrümü kabul etmesini istiyorum. Bir spor adamı dilenen özrü kabul etmeli. Ancak bana ettiği hakaretlerden dolayı ben de kendisinden bir özür bekliyorum" dedi.

Bu arada, Sarri'nin bu konuda bir sabıkası daha bulunuyor. Sarri, geçen sezon yaptığı, "Futbol homoseksüelere göre bir oyun değil. İtalya'da futbol erkek oyunudur. Daha fazla hakem düdüğü duymak isterseniz İngiliz futbolunu izlersiniz. Nitekim orada homoseksüeller maç oynuyor" yönündeki açıklamalar nedeniyle İtalya Futbol Federasyonu'ndan ceza almıştı.