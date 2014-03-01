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Spor

Mancini Drogba'yı kadroya almadı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı - kırmızılılarda yıldız oyuncu Didier Drogba maç kafilesine alınmadı

01 Mart 2014 20:19

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Roberto Mancini yönetiminde, Çaykur Rizespor maçının son hazırlıkları tamamlandı. Sarı-kırmızılı ekipte, Diddier Drogba'nın kadroya alınmaması dikkati çekti. Takımla birlikte çalışmada yer alan Drogba'nın, dinlendirilme gerekçesiyle kafileye dahil edilmediği belirtildi.

Drogba ile birlikte, yabancı oyunculardan Guillermo Burdisso ile Lucas Ontivero'da bu maçın kadrosunda tercih edilmedi.

Galatasaray takımı, antrenmanın ardından özel uçuşla Trabzon üzerinden Rize'ye gitmek için Atatürk Havalimanı'na hareket etti. Teknik direktör Roberto Mancini tarafından Çaykur Rizespor maçı için belirlenen 21 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:

Fernando Muslera, Ufuk Ceylan, Aykut Erçetin, Sabri Sarıoğlu, Emmanuel Eboue, Veysel Sarı, Aurelien Chedjou, Felipe Melo, Semih Kaya, Koray Günter, Alex Telles, Yekta Kurtuluş, Selçuk İnan, Ceyhun Gülselam, Wesley Sneijder, Emre Çolak, Burak Yılmaz, Umut Bulut, Berk İsmail Ünsal, Hakan Balta, İzet Hajrovic.

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