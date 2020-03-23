Mancini çocukluk arkadaşını Koronavirüs'ten kaybetti

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, çocukluk arkadaşını yeni tip Koronavirüs nedeniyle kaybettiğini açıkladı

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran tecrübeli çalıştırıcı, İtalya'da Koronavirüs salgını ile ilgili son durum hakkında, "Jesi'de yaşayan ailem şu an iyi ama onlar için endişeliyim. Kız kardeşim telefon etti ve çocukluk arkadaşımın Koronavirüs'ten dolayı öldüğünü söyledi. Beraber çocukken futbol oynardık, güzel günlerimiz olmuştu. Jesi'de bir yardım kuruluşunda çalışmıştı, iyi bir insandı." ifadelerini kullandı.

"İnsanların yeterince yoğun bakım ünitesi olmadığı için ölmesi inanılmaz saçma"

Mancini, İtalya'da durdurulamayan ölümler için ise "Bergamo'dan tabutlarla çıkan askeri araçların konvoyu insanın boğazına bir yumruk gibi oturuyor. İnsanların yeterince yoğum bakım ünitesi olmadığı için ölmesi inanılmaz saçma bir şey. Kimse yer yüzündeki bu cehenneme hazır değildi" dedi.

"Benim mezarım İtalya"

55 yaşındaki hoca son olarak ise "Sağlık görevlilerimiz kahramanca bir iş yapıyor ve onlara sonsuz inancım var. Bu yüzden İtalya'dan ayrılmayı düşünmüyorum. Benim mezarım İtalya'da" diyerek sözlerini noktaladı.