Mancini: Arda Galatasaray'a dönmeli, onun yeri burası

Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini, Fenerbahçe ile puan farkının kapanacağına inandığını söyeldi. Sarı kırımızılı kulüpte dümeni kısa zamanda doğrulttuklarını ifade eden İtalyan teknik adam, yabancı sınırlaması ve Arda Turan ile ilgili ise, "Bana kalırsa hemen dönsün, onun yeri burası. Ancak bunlar aynı zamanda büyük maddi konular" açıklmasını yaptı.

Sabah gazetesine açıklamalarda bulunan İtalyan teknik adam, şampiyonluk şansları için, "Önümüzde 10 maç var. Derbiyi evimizde oynayacağımızı da göz önüne alırsak, Fenerbahçe'yi geçme şansımız var" ifadesini kullandı. Deplasmanda kazanamamalarını kabul edilemez olduğunu kaydeden Mancini, şampiyonluğun deplasmanda kazanılacak 3-4 maça bağlı olduğunu vurguladı.

Galatasaray'da öncelikle değiştirilmesi gerekenleri değiştirdiklerini ifade eden İtalyan çalıştırıcı, "Dümeni doğrultmak, ligde aradaki mesafeyi kapamak gerekiyordu. Kısa zamanda bunları yaptık. Elbette takımı tam oturtmak için yaz aylarında önce iki ay çalıştırıp tam bir hazırlık yapman gerekir" şeklinde konuştu.

Türkiye'de yabancı sınırlaması nedeniyle ligin kalitesinin düşük olduğunu belirten Mancini, "Yabancı oyuncuların milli takımı kısıtladığını düşünen çok ülke var. Ama bu doğru değil. Lige ne kadar çok yabancı futbolcu getirirsen, Türk futbolcuların da kalitesi yükselir. Türk ligi böylece dünyada da izlenir. Bu kuralın yüzde yüz değiştirilmesi gerekir. Yabancı limiti getiren iki ülke var biri rusya, diğeri türkiye. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Milli takım kısıtlamayla başarılı olmaz" dedi.

Atletico Madrid'de oynayan Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan hakkında konuşan Mancini, "Bana kalırsa hemen dönsün, onun yeri burası. Ancak bunlar aynı zamanda büyük maddi konular" dedi.