Manchester'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerden biri de Türk

İngiltere'deki Ariana Grande konseri sırasında yaşanan terör saldırısı sırasında hayatını kaybedenlerden birinin Türk olduğu ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, daha önce hayatını kaybettiği açıklanan 27 yaşındaki halkla ilişkiler uzmanı Martyn Hakan Hett’in annesinin Türk olduğu belirtildi. Özellikle sosyal medya hesaplarında Türkiye bayrağı kullanan Hett’in annesinin isminin Figen olduğu ve İngiltere’de yaşadığı kaydedildi.

İngiliz Daily Mail gazetesi, saldırıda hayatını kaybeden Martyn Hakan Hett’in annesi Figen ile sosyal medyada yaptığı yazışmaları da paylaştı.

Şimdiye kadar bildiklerimiz neler?

Şu ana kadar kanlı saldırı hakkında bilinenler şu şekilde:

• Güvenlik güçleri, Manchester Arena'daki Ariana Grande konseri bittikten hemen sonra yaşanan patlamada en az 22 kişinin öldüğünü doğruladı. Hayatını kaybedenler arasında çocuklar da bulunuyor.

• Saldırıyı 22 yaşındaki Libya kökenli Salman Abedi gerçekleştirdi. Abedi'nin Salford Üniversitesi'nde okuduğu açıklandı. Abedi'nin güvenlik güçleri tarafından bilindiği fakat tıpkı Westminster saldırısını düzenleyen Khalid Masood gibi “yüksek bir risk” olarak görülmediği ortaya çıktı.

• Dünyayı şoke eden olayı dinci terör örgütü IŞİD Telegram üzerinden üstlendi. Ancak bu bilgi, bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil.

• Yetkililer 59 kişinin hastaneye kaldırıldığını, 60 kişinin ise patlamayı takiben olay yerinde sağlık görevlilerince tedavi edildiğini ifade etti. Hastaneye kaldırılanlardan 12'sinin 16 yaşın altında olduğu belirtildi.

• Manchester Arena saldırısı, 7 Temmuz 2005'te gerçekleştirilen Londra bombalamalarının ardından İngiltere tarihinin en kanlı saldırısı olarak kayıtlara geçti.

• Patlama esnasında konser salonunda yaklaşık 21 bin kişi olduğu belirtildi.

• Şimdiye kadar adı açıklanan kurbanlar şöyle: 18 yaşındaki Georgina Callander, sekiz yaşındaki Saffie Roussos, 26 yaşındaki John Atkinson, 32 yaşındaki Kelly Brewster, 15 yaşındaki Olivia Campbell, 32 yaşındaki Kelly Brewster, 44 yaşındaki Alison Howe, 43 yaşındaki Lisa Lees, 29 yaşındaki Martyn Hakan Hett, 42 yaşındaki Marcin Klis, 39 yaşındaki Angelika Klis ve yaşı henüz tespit edilemeyen okul çağındaki Megan Hurey.

• İngiltere polisi önceliğinin saldırganın tek başına (yalnız kurt) hareket edip etmediğini belirlemek olduğunu duyurdu.

• Güvenlik güçleri Libya kökenli Salman Abedi'nin yalnız çalışıp çalışmadığını öğrenmek için soruşturmayı derinleştirdi. İncelemeler sonrasında akşam saatlerinde 3 kişi daha gözaltına alındı.

• NBC'ye konuşan ABD'li yetkililer, Abedi'nin ailesinin geçmişte güvenlik güçlerini uyardığını ve çocuklarının ‘tehlikeli' olduğunu söylediğini açıkladı.

• NBC'ye konuşan yetkililer, Abedi'nin daha komplike bir bomba yapmak için dışarıdan yardım almış olabileceğini açıkladı.

• Manchester'ı kana bulayan terörist soruşturması ülke sınırlarını aştı. İntihar bombacısı Abedi'nin kardeşi ve babası gözaltına alındı. İki zanlı Libya’nın başkenti Trablus’ta gözaltına alınırken kardeşinin özel terör eğitimi aldığı kaydedildi.