Manchester'daki konserinde terör saldırı gerçekleşen Ariana Grande'den açıklama

ABD'li pop star Ariana Grande, Manchester Arena'daki konserini "Güle güle Manchester" diye veda edip bitirirken patlama yaşandı. Şarkıcı üzüntüsünü Twitter'dan dile getirerek "Kalbim derinden kırıldı" dedi.

İngiltere terör saldırısıyla sarsıldı. Ariana Grande'nin 'Güle güle Manchester' deyip konseri bitirdiği anda Arena'da iki büyük patlama gerçekleşti. Patlayan bombalar kalabalık kapılara yönelirken yakaladı. Patlamada 22 kişi hayatını kaybetti. Grande, olay sırası ve sonrasında şoktan çıkamadı.

ABD'li şarkıcı olay sonrasında da şoku atlatamadı

Pop sanatçısı Ariana Grande'nin konseri sırasında meydana gelen patlama sonrasında panik yaşandığı belirtilirken, şarkıcı büyük bir şok yaşadı. Twitter'dan da üzüntüsünü belirten şarkıcı "Kalbim derinden kırıldı, çok üzgünüm, söyleyecek söz yok" dedi.

Ariana Grande kimdir?

23 yaşındaki ABD'li şarkıcı ve oyuncu Ariana Grande, profesyonel oyunculuğa, 15 yaşında Broadway de sahne alarak başladı. Nickelodeon'un sitcom dizisi Victorious'ta canlandırdığı Cat Valentine karakteriyle ve yaptığı şarkılarla tanınıyor.