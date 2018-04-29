Manchester'da saldırı: Zanlının kimliği belirlendi

İngiltere'nin kuzeyinde yer alan Manchester kentindeki Arena konser salonunda gerçekleştirilen ve en az 22 kişinin öldüğü saldırının zanlısı belirlendi.

İngiltere polisi, şüphelinin 22 yaşındaki Salman Abedi olduğunu açıkladı.

BBC'nin ulaştığı bilgiler, zanlının Libya kökenli bir aileden olduğunu ve Manchester'da doğduğunu ortaya koyuyor.

Olayla ilgili olarak 23 yaşındaki bir adam gözaltına alındı.

TSİ 00.30 sularında meydana gelen saldırıda 59 kişi de yaralandı.

El yapımı düzeneğin ateşlenmesiyle gerçekleşen patlama, ABD'li pop şarkıcısı Ariana Grande'nin konserinin sonlarına doğru konser alanının fuayesinde yaşandı.

IŞİD (Irak Şam İslam Devleti), Telegram kanalı üzerinden yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlendi.

IŞİD açıklamasında, saldırının konser salonuna yerleştirilen patlayıcı düzenekle gerçekleştirildiğini belirtti.

Ancak saldırının örgüt tarafından gerçekleştirilip geçekleştirilmediği, bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

Erken saatlerde İngiltere Başbakanı Theresa May başkanlığında güvenlik komitesi COBRA toplandı.

May, toplantının ardından gazetecilere bir açıklama yaptı.

İngiliz lider, bunun bugüne kadar İngiltere'nin kuzeyini hedef alan "en kötü saldırı" olduğunu belirtti.

Lancaster Belediye Meclisi, sekiz yaşındaki Saffie Rose Roussos'un saldırıda yaşamını yitirenler arasında olduğunu açıkladı.

Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan 59 yaralı arasında 16 yaşından küçük 12 kişinin olduğu açıklandı.

Saldırı, uluslararası çapta kınandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da saldırıyla ilgili bir kınama mesajı yayımladı.