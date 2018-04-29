Manchester'da intihar saldırısı: İngiltere'ye liderlerden destek mesajları geldi

Dün İngiltere'nin Manchester kentindeki konserde meydana gelen intihar saldısının ardından dünya liderleri İngiltere'ye taziye ve destek mesajlarını iletti. Türkiye, Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada saldırıyı çok sert bir dille kınadı.

Açıklamada "İnsanlıktan çıkmış varlıkların ve odakların düzenlediği bu tür kalleşçe saldırıların vahşeti ile acısını maalesef çok iyi bilip hisseden ülkemiz ve halkımız adına Birleşik Krallık ile halkına en derin taziyelerimizi sunuyoruz." sözlerine yer verilirken, Türkiye'nin yakın dostu Birleşik Krallık ile teröre karşı ortak mücadele edeceği belirtildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de saldırıdan dolayı "üzüntü ve dehşet" içinde olduğunu belirtti.

Merkel, "Bir terör saldırısı olduğu düşünülen bu olay, bizim İngiliz dostlarımızla birlikte bu tip insanlık dışı eylemler planlayanlara karşı yürüttüğümüz mücadeleyi güçlendirecektir. Tüm İngiltere halkını temin ediyorum, Almanya yanınızdadır." diyerek İngiltere'ye desktek mesajı verdi.

Fransa'nın yeni başkanı Emmanuel Macron ise Twitter hesabından saldırıda hayatını yitirenlere ve yakınlarına üzüntülerini iletti. Macron, "Britanya halkı, saldırı kurbanları ve onların yakınları düşüncelerimde, teröre karşı mücadelemizi birlikte yürütüyoruz" dedi.

Çin'in resmi televizyon kanalı CCTV, Başkan Şi Jinping'ın Kraliçe'ye taziyelerini ilettiğini duyurdu. Açıklamada Jinping'in Kraliçe'ye "Çin halkı bu zor anında İngiliz halkının yanındadır" dediği belirtildi.

Kanada başbakanı Trudeau Kanada halkının böyle bir saldırı karşısında şok olduğunu söylerken, saldırıda hayatını kaybenlere ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.