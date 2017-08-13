Manchester United'tan West Ham'a Lukaku 'farkı'

İngiltere Premier Lig 1. haftasında West Ham United’ı konuk eden Manchester United, yeni transferi Romelu Lukaku’nun 2 gol attığı maçtan 4-0 galip ayrıldı.

Manchester ekibi gol perdesini 33. dakikada 19 yaşındaki Marcus Rashford’un asistinde Belçikalı Lukaku’yla açtı: 1-0. Lukaku, ilk yarının skorunu da belirleyen golü attı.

İkinci yarıda golü daha erken buldu Kırmızı Şeytanlar. Henkrihk Mkhitaryan’ın ilk golün sahibi Lukaku’yu topla buluşturması, güzel bir golün de habercisi oldu. Lukaku, 53. dakikada Slaven Bilic’in yönettiği West Ham ağlarını bir kez daha havalandırdı: 2-0.

2 gol bulmasına rağmen ataklarına hız kesmeyen Kırmızı Şeytanlar, 87’de yine Mkhitaryan’ın asistinde bu kez Anthony Martial ile farkı 3’e çıkardı: 3-0.

Manchester United’ın rekor bedelle transfer ettiği Paul Pogba, 90+2’de attığı golle skoru belirledi: 4-0.