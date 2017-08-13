T24 LogoT24 Logo
Spor

Manchester United'tan West Ham'a Lukaku 'farkı'

Kırmızı Şeytanlar'ın yeni transferi, ManU formasıyla ilk lig maçında 2 gol attı

13 Ağustos 2017 22:54

İngiltere Premier Lig 1. haftasında West Ham United’ı konuk eden Manchester United, yeni transferi Romelu Lukaku’nun 2 gol attığı maçtan 4-0 galip ayrıldı.

Manchester ekibi gol perdesini 33. dakikada 19 yaşındaki Marcus Rashford’un asistinde Belçikalı Lukaku’yla açtı: 1-0. Lukaku, ilk yarının skorunu da belirleyen golü attı.

İkinci yarıda golü daha erken buldu Kırmızı Şeytanlar. Henkrihk Mkhitaryan’ın ilk golün sahibi Lukaku’yu topla buluşturması, güzel bir golün de habercisi oldu. Lukaku, 53. dakikada Slaven Bilic’in yönettiği West Ham ağlarını bir kez daha havalandırdı: 2-0.

2 gol bulmasına rağmen ataklarına hız kesmeyen Kırmızı Şeytanlar, 87’de yine Mkhitaryan’ın asistinde bu kez Anthony Martial ile farkı 3’e çıkardı: 3-0.

Manchester United’ın rekor bedelle transfer ettiği Paul Pogba, 90+2’de attığı golle skoru belirledi: 4-0.

ETİKETLER

Romelu LukakuManchesterUnitedWestHamSlavenBilicAnthonyMartialHenrikhMkhitaryanPremierLig

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Prof.Dr. Ersan Şen nefes nefese kaldı; "en fazla burada ölürüz"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24