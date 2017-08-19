Manchester United'tan ikide iki

Swansea City - Manchester United: 0-4

İSTANBUL, (DHA)

İngiltere Premier Lig ikinci hafta mücadelesinde Manchester United, deplasmanda Swansea City\'i 4-0 mağlup ederek bu sezonki ikinci maçında ikinci galibiyetine ulaştı.

Liberty Stadyumu\'nda oynanan karşılaşmada ilk gol, ilk yarının son dakikasında Eric Bailly\'den geldi ve devreye 1-0\'lık Manchester United üstünlüğüyle girildi.

İkinci yarının 80. dakikasına kadar gol sesi çıkmazken, Kırmızı Şeytanlar bir anda vites artırdı ve 80\'de Romelu Lukaku, 82\'de Paul Pogba ve 84\'te Anthony Martial\'in golleriyle skoru 4-0\'a getirdi. Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmayınca, Manchester ekibi, sahadan 4-0\'lık galibiyetle ayrıldı.