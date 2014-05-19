Manchester United'ın yeni hocası Van Gaal

2014/15 sezonunda Manchester United menajeri Louis van Gaal olacak.

62 yaşındaki Van Gaal 20 yılı aşkın bir süredir Avrupa futbolunun en üst düzeyinde başarılar elde etti.

Van Gaal bu süre içinde üç ülkede şampiyonluğun yanı sıra, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, bir Kıtalararası Kupa, iki UEFA Süper Kupa ve Hollanda ile Almanya'da yerli süper kupalarını kazandı.

Şu anda Hollandalı milli takımı yöneten Van Gaal FIFA Dünya Kupası'ndan sonra bu görevinden ayrılacak.



İngiliz futbolunun en çok madalya sahibi futbolcusu olan Manchester United'ın emektar oyuncusu Ryan Giggs de menajer yardımcısı olacak.

Giggs 2013/14 sezonunun son dört maçı için menajerlik görevini yürütmüştü.