Manchester United'ın eski oyuncusu rahip oldu

Eski Kuzey İrlanda Milli Takımı oyuncusu Philip Mulryne, Dominican Order kuralları altında Roma Katolik rahibi oldu. Kariyerinin bir döneminde yıllık 600 bin pound gelir elde ettiği bildirilen Mulryne, “yoksulluk yemini” etti.

Ontrava'nın haberine göre, eski futbolcu, Roma’dan seremoni için gelen başpiskopos Joseph Augustine Di Noia tarafından cumartesi günü Dublin şehrinde rahipliğe kabul edildi. Philip Mulryne geçtiğimiz Ekim ayında yardımcı papazlığa kabul edilmişti. Belfast doğumlu Mulryne, 27 kez Kuzey İrlanda milli takımı forması giymişti. Kariyerinde Manchester United hariç Norwich City ve Leyton Orient takımlarının da formalarını giydi. Oyuncu 1997 yılında genç takımdan çıkarak Manchester United için ilk resmi maçında forma giymişti.

Premier Lig kulübünde uzun soluklu bir kariyer sürdürmeyi başaramayan oyuncu, 1999 yılında Norwich City’e transfer olmuş; ancak bu sefer de kariyeri sürekli tekrarlanan sakatlıklar ile istikrardan uzak bir şekilde devam etmişti.

Futboldan 2009 yılında emekli olmasının ardından, kilisedeki yeni hayatına Belfast’in Diocesan Seminary of Saint Malachy’e dahil olarak başlamıştı.