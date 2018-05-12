Manchester United'ın efsane oyuncusu Cantona, Old Trafford'a geri dönüyor

İngiliz futbol takımı Manchester United'ın efsanevi Fransız futbolcusu Eric Cantona, Haziran ayında Manchester United'ın stadı Old Trafford'a geri dönüyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) bir hayır maçında sahaya çıkacak olan Cantona, "Evde olmak gibisi yok. Old Trafford'a geri döneceğimi bilmek çok özel bir hissiyat" dedi.

Atletler Usain Bolt, Mo Farah, şarkıcı Olly Murs ve şef Gordon Ramsay gibi isimler de maçta olacak.

Fransız futbolcu, 2001'den sonra ilk defa Old Trafford'da olacak.

Cantona'nın takımının adı, Usain Bolt'ın kaptanı olduğu, eski futbolcular ve ünlülerden oluşan Dünya XI.

Rakip takım ise şarkıcı ve futbol hayır organizasyonu Soccer Aid'ın kurucularından olan Robbie Williams'ın kaptanlığını yaptığı İngiltere takımı.

Futbolcular Yaya Toure, Clarence Seedorf, Robert Pires, Jaap Stam ve Patrick Kluivert Cantona'nın takımında yer alacak diğer isimler.

İngiltere takımında yer alacaklar arasında ise futbolcular David Seaman, Jamie Redknapp, Danny Murphy ve Robbie Fowler var.

Cantona, 1995 yılında taraftara attığı meşhur 'kung-fu tekmesi' ile tarihe geçmişti.

Bu tekme yüzünden sekiz ay boyunca maça çıkmama cezası aldı.

1992 yılında 1,2 milyon sterlinlik bir anlaşmaya imza atan futbolcu, 143 oyunda 64 gol attı.

Cantona emekli olduğundan beri çeşitli filmlerde rol alıyor.

UNICEF'in düzenlediği maçın biletleri ise 10 ve 50 sterlinden satılıyor.

Soccer Aid adlı organizasyon 2006 yılında kuruldu ve şimdiye dek çocuklar için 24 milyon sterlin yardım topladı.