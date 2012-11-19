Manchester United'dan sürpriz kadro

Galatasaray maçının hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdüren Manchester United, resmi havayolu sponsoru olan THY'ye ait uçakla yerel saatle 14.15'te İstanbul'a hareket etti. 104 kişilik kafilede, rahatsızlığı bulunan Wayne Rooney'nin yanı sıra Hollandalı yıldız Robin van Persie, Patrice Evra, Rio Ferdinand, Ryan Giggs, Paul Scholes, kaleci David de Gea ile sakatlıkları geçmeyen Shinji Kagawa, Nani ve Evans yer almadı.

Kafileye eşlik eden THY Manchester Müdürü Cengiz Türksoy, dünya genelinde 300 milyondan fazla taraftarı bulunan Manchester United'ı taşıdıkları için mutlu olduklarını belirterek, ''Bu rakam dünyanın birçok ülkesinin nüfusundan daha fazla. Yaptığımız sponsorluk anlaşması THY'nin daha fazla tanınmasını ve marka bilinirliğinin artmasını sağlamıştır'' dedi.

Manchester United, H Grubu'ndaki 4 maçını da kazandı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Türk Telekom Arena'da yarın oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Carlos Velasco Carballo yönetecek.

"Kırmızı Şeytanlar"ın kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:

Sam Johnstone, Anders Lindegaard, Rafael, Alexander Buttner, Phil Jones, Tom Thorpe, Marnick Vermijl, Scott Wootton, Michael Carrick, Davide Petrucci, Larnell Cole, Tom Cleverley, Darren Fletcher, Anderson, Nick Powell, Ashley Young, Ryan Tunnicliffe, Javier Hernandez, Joshua King, Danny Welbeck, Federico Macheda.

Menajer Ferguson'un şans vermesi halinde Nick Powell, Larnell Cole, Davide Petrucci, Joshua King, Marnick Vermijl ve Ryan Tunnicliffe ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde forma giyecek.