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Spor

'Galatasaray tarihi bir gece yaşayacak'

Terim, Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yer alan temsilcimiz Galatasaray’ın evinde Manchester United’i konuk edeceği maç öncesi basın toplantısı düzenled

19 Kasım 2012 21:01

 

Manchester United maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ''Dünyanın en önemli takımlarından birine karşı oynayacağız. Galatasaray tarihi bir gece daha yaşayacak'' dedi.
 
Dünyanın en iyi takımlarından birine karşı oynayacaklarını belirten Terim, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
 
''Manchester United, bir çok maçı rotasyonla oynuyor. Kimin hangi futbolcu ile oynayacağına biz karar veremeyiz.
 
Grubumuz çok karışık. Atılan her gol ve yenilen her golün önemi bir kez daha ortaya çıktı. Çok hesap var ama en önemli hesap, bizim ve Cluj’un kazanması. Öncelikle yarın akşam kazanmalıyız. Hesaplara daha sonra bakarız. Son maçtaki 11’imizden en az bir oyuncu farklı olacak. Sadece Aydın’ın gribal durumu var ama 26 futbolcumuz da maça hazır. Taraftarın sonuna kadar bizi destekleyeceğinden eminim. Galatasaray tarihi bir gece daha yaşayacak.''
 

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