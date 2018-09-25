Manchester United'dan rekor gelir; tam 590 milyon Pound

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, ilk 6 ayda 590 milyon Pound'luk rekor gelir açıkladı. Rekor gelir elde eden Manchester United, naklen yayın gelirlerinden daha fazla ticari ve reklam geliri elde etti.

Premier Ligi ekipleri gelirleriyle dikkat çekerken; Manchester United olayı başka bir boyuta taşıdı. İngiliz devinin ilk 6 aydaki gelirleri yüzde 1.5 artış gösterdi ve 590 milyon Pound oldu. Kulüp, bir sonraki dönem için en az 600 milyon Pound'luk bir gelir tahmini yaptı.

Önceki yılı lig 6.'sı, geçen sezonu ise 2. bitiren Manchester United, önceki sezona göre naklen yayın gelirlerini yüzde 5.2 artırarak 204 milyon Pound'u kasasına koydu.

Tüm bunlara karşın, Avrupa'daki istenilen sonuçların alınamamasının ardından Manchester United'ın son çeyrekte Avrupa kupaları gelirleri büyük düşüş gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final göremeyen Kırmızı Şeytanlar'ın 30 Haziran'a kadarki gelirleri yüzde 16 geriledi ve 147.6 milyon Pound kazanabildi.

Amerikalı Glazer ailesinin sahip olduğu İngiliz ekibi, son finans yılındaki gelir tahminlerini ise 615 ile 630 milyon Pound olarak belirledi.

Manchester United'ın ticari gelirleri geçen dönemde %0.2 artışla 276 milyon, sponsorluk gelirleri ise yüzde 1 artışla 173 milyon Pound oldu