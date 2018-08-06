Manchester United'da 10 numaranın yeni sahibi belli oldu

Manchester United'da son olarak Zlatan Ibrahimovic'in sırtına geçirdiği 10 numaralı formanın yeni sahibi, kulüp altyapısından yetişen Marcus Rashford oldu.

Altyapısından yetiştiği Manchester United'da performansını günden güne yükselten Marcus Rashford'ı önümüzdeki sezon farklı bir sorumluluk bekliyor. Manchester United menajeri Jose Mourinho, takımda 10 numaralı formanın yeni sahibinin Rashford olduğunu duyurdu. Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, "Marcus hep bu formayı istiyordu. Doğal olarak şimdiye kadar Wayne Rooney, Zlatan Ibrahimovic gibi büyük isimlerin arkasında bu formayı bekledi. Şimdi 10 numara boşa çıktı ve artık bu fırsatı elde etti. Onun adına bunun fantastik bir şey olduğunu biliyorum." diye konuştu.

Rashford böylece David Beckham'dan sonra Manchester United altyapısından yetişip 10 numaralı formayı giyen ilk isim olacak. 1996-97 sezonunda 10 numaralı formayla mücadele eden Beckham, daha sonra kendisiyle özdeşleşen 7 numaralı formayı sırtına geçirmişti. İngiltere Milli Takımı'yla boy gösterdiği 2018 Dünya Kupası'nın ardından Manchester United ile ilk maçında geçtiğimiz gün Bayern Münih önünde çıkan Rashford, 63 dakika süre aldığı bu hazırlık karşılaşmasında 10 numaralı formayı sırtına geçirmişti.