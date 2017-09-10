Manchester United'a Stoke City çelmesi!

İngiltere Premier Lig’in ilk 3 haftasını galibiyetle kapatan Manchester United, deplasmanda Stoke City ile 2-2 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşadı. Bir dönem adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Maxim Choupo-Moting’in 2 gol attığı maçta Kırmızı Şeytanlar’ın golleri Paul Pogba ve Romelu Lukaku’dan geldi. Stoke City kalecisi Jack Butland da yaptığı ‘insan üstü’ kurtarışlarla maçta dikkati çeken isimlerden oldu.

Karşılaşmada gol perdesini 43’üncü dakikada Maxim Choupo-Moting açtı. Mame Diouf’un sert kestiği topta ceza sahası içinde çok iyi konumlanan Moting, oldukça sert bir vuruşla De Gea’yı çaresiz bıraktı: 1-0.

İlk yarıyı geride kapatmayı kabul etmeyen Manchester United, 45’te korner organziasyonunda Marcus Rashford’ın kafayla indirdiği topu Paul Pogba’nın ağlara göndermesiyle ilk yarının skorunu belirledi: 1-1.

İkinci yarıya iki takımın da temkinli başladığı maçta Romelu Lukaku 57’nci dakikada sahne aldı. Kırmızı Şeytanlar'In formasıyla hiçbir maçını boş geçmemeyi kafasına koyan Belçikalı futbolcu, ofsayt tuzağını müthiş şekilde aşarak şutunu çekti, Jack Butland’dan seken topu tamamladı: 1-2.

İlk golünü kornerden yiyen Stoke City, ManU’yu 63’te kendi silahıyla vurdu. Xherdan Shaqiri’nin kornerden açtığı topa, ilk golün sahibi Maxim Choupo-Moting çok iyi yükselerek vurdu ve maçın skorunu tayin etti: 2-2.

Premier Lig'de günün diğer sonuçları

Manchester City-Liverpool: 5-0

Arsenal-Bournemouth: 3-0

Brighton & Hove Albion-West Bromwich: 3-1

Everton-Tottenham: 0-3

Leicester City-Chelsea: 1-2

Southampton-Watford: 0-2