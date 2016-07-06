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Spor

Manchester United transferde hız kesmiyor; Mkhitaryan imzayı attı

Borussia Dortmund forması giyen Henrikh Mkhitaryan, 26 milyon sterline İngiliz devi Manchester United'a transfer oldu

06 Temmuz 2016 21:06

Manchester United 3. transferini gerçekleştirdi. Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund formasıyla harikalar yaratan Henrikh Mkhitaryan, MANU'ya imza attı.

Dortmund’dan 26 milyon Pound’a transfer olan Ermeni yıldız, İngiliz deviyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.

27 yaşındaki futbolcu, Dortmund ile çıktığı 140 maçta 41 gol atma başarısı gösterirken, geçen sezon 23 gol ve 32 asistlik muhtemeş bir performans sergilemişti.

Teknik direktörlüğü Jose Mourinho’yu getiren Manchester United, Eric Bailly ve Zlatan Ibrahimovic transferlerinin ardından Mkhitaryan ile 3. transferini gerçekleştirdi.

 

"Rüyalarım gerçek oldu"

 

Transferin resmen açıklanmasından sonra Manchester United’ın resmi internet sitesine konuşan Henrikh Mkhitaryan, çok gururlu olduğunu belirterek, “Rüyalarım gerçek oldu. Manchester United için oynamak için sabırsızlanıyorum. Jose Mourinho ve kulübe, bana güvendikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

 

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