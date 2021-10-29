Manchester United taraftarı saçlarının dökülmesinden sorumlu tuttuğu takımına dava açacak

Manchester United taraftarı Andrew Tryan, sinir ve stresten ötürü saçlarının dökülmesinden sorumlu tuttuğu takımına dava açacak.

NTV'de yer alan habere göre, İngiltere Premier Ligi'nde zirveyi yakından ilgilendiren maçta Liverpool, Manchester United'ı deplasmanda tarihi bir skorla 5-0 yendi. Karşılaşmayı 5-0 kaybeden Manchester United, evinde Liverpool'a karşı ligdeki en ağır mağlubiyetini yaşadı. Andrew Tryan isimli Manchester United taraftarı, sinir ve stresten ötürü saçlarının dökülmesinden sorumlu tuttuğu Manchester United'a dava açacak.