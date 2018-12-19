Manchester United, Solskjaer ile anlaşmaya vardı

Solskjaer: \"Bu kadroyla çalışmayı dört gözle bekliyorum\"

İSTANBUL,(DHA)

Manchester United, sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile anlaştığını açıkladı.

Geçtiğimiz gün Portekizli teknik adam Jose Mourinho\'nun görevden alındığını duyuran Premier Lig ekibi Manchester United, 2018/19 sezonunun sonuna kadar teknik direktörlük koltuğuna Ole Gunnar Solskjaer\'İ getirdiğini belirtti.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

\"Manchester United, 2018/19 sezonunun sonuna kadar geçici olarak teknik direktörlüğe eski forvet oyuncusu Ole Gunnar Solskjaer\'i atadı.\"

\"BU KADROYLA ÇALIŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM\"

İngiliz ekibinde görev alacağı için çok mutlu olduğunu dile getiren Solskjaer, \"Manchester United kalbimde ve bu görevle geri gelmek çok güzel. Sahip olduğumuz yetenekli kadro, personel ve kulüpteki herkesle çalışmayı dört gözle bekliyorum\" ifadelerini kullandı.