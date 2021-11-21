"Manchester United, Solksjaer'le yolları ayırmaya karar verdi"

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'le yollarını ayırmaya hazırlandığı iddia edildi.
The Guardian'da yer alan habere göre, Manchester United yönetiminin cumartesi gecesi düzenlenen acil toplantı sonucunda teknik direktör Solskjaer ile yolları ayırma kararı aldığı belirtildi.
Toplantının Manchester United'ın Watford karşısındaki 4-1'lik yenilgisinin ardından düzenlenerek birkaç saat sürdüğü belirtildi.
Solskjaer'le yolları ayırma kararının ortak karar olarak duyurulmasına karar veridli.
Takımın koçu Michael Carrick ve teknik direktör Darren Fletcher'ın, yolları ayırma kararının resmileşmesiyle geçici olarak çalıştırıcılık yapmasına karar verildi.
Premier Lig'de dün oynanan maçta Watford, Manchester United'ı 4-1 mağlup etmişti.