T24 LogoT24 Logo
Spor

Manchester United, Ralf Rangnick ile anlaştı

Rangnick, 6 aylık geçici teknik direktörlük süresinin ardından kulüpte 2 yıl da danışmanlık görevini yürütecek

25 Kasım 2021 18:18

Manchester United, Ralf Rangnick ile 6 aylık geçici teknik direktörlük ardından da 2 yıl danışmanlık görevi için anlaşmaya vardı.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer’in ardından yeni teknik direktörünü buldu. Kırmızı Şeytanlar, sezona sonuna kadar takımı Ralf Rangnick’e emanet etti.

Son olarak Lokomotiv Moskova’nın sportif direktörlüğünü yapan Alman futbol takımı, 6 aylık süre için teknik olarak olarak Manchester United’ı yönetecek.

Rangnick, 6 aylık geçici teknik direktörlük süresinin ardından kulüpte 2 yıl da danışmanlık görevini yürütecek.

12 haftası geride kalan Premier Lig’de 17 puanlı Manchester United, lider Chelsea’nin 12 puan gerisinde 8. sırada yer alıyor.

 

manchester unitedsolskjaerralf rangnickyeniteknik direktörgeçici
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24