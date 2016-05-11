Manchester United otobüsü West Ham taraftarlarının saldırısına uğradı

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Manchester United takımını taşıyan otobüs, deplasmanda konuk olduğu West Ham United'ın sahası Upton Park girişinde trafikte kalınca rakip takım taraftarlarının saldırısına uğradı.

Slaven Bilic'in takımı West Ham taraftarları, polisin eşlik ettiği Manchester United'ın otobüsüne şişeler fırlattı, otobüsün camları kırıldı. Polis taraftarlara müdahale etti.

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), açıklamasında 'yaşanan çirkin olayları kınadığını' söyledi ve ev sahibi takım taraftarlarının maç sırasında sahaya fırlattığı cisimlerin de soruşturulacağını duyurdu.

Upton Park dışında otobüse düzenlenen saldırı nedeniyle 45 dakika geç başlayan maçta West Ham, Manchester United'ı 3-2 mağlup etti.

West Ham bu maçla, 112 yıldır oynadığı ve Boleyn Ground olarak da bilinen sahası Upton Park'ta son maçına çıkmış oldu. Takım gelecek sezon Olimpiyat Stadyumu'na taşınacak.

Maç öncesi takım otobüsüne saldırıyla ilgili Sky Sports'a konuşan Manchester United takımı kaptanı Wayne Rooney, "Hiç hoş değildi, otobüs paramparça oldu. West Ham'in de bir kulüp olarak taraftarlarının yaptıklarından hayal kırıklığına uğrayacağına eminim" dedi.

Manchester United futbolcusu Jesse Lingard'ın otobüsünün içinde çektiği görüntülerde diğer futbolcuların saldırı anında bağırdığı, çığlık attığı, kahkaha attığı ve yere saklandığı görüldü.

Manchester United kalecisi David De Gea'ya da bir grup West Ham taraftarı tarafından su şişeleri atıldı.

İngiltere Futbol Federasyonu, "Yaşananların tam olarak soruşturulması için her iki kulüple ve Londra Polis Teşkilatı'yla (Metropolitan Polis) beraber çalışacağız" açıklaması yaptı.

Manchester United teknik direktörü Louis van Gaal da maç öncesi "Sanırım görüntüler her şeyi anlatıyor" dedi ve şunları söyledi:

"Oyuncular üstünde de etkisi var. Yalnızca Manchester United değil, West Ham için de öyle. Sanırım çok saldırgan olacak çünkü taraftarlar duygusaldı. Oyunu etkileyeceğini düşünüyorum."

West Ham başkanı David Sullivan da BBC Radio 5 Live'a açıklamasında rakip takımın daha erken gelmesi gerektiğini söyledi.

Sullivan, "Manchester United'ın neden buraya saat 4'te geldiğini anlamıyorum. Daha erken gelmeliydiler. Kalabalık olacağını biliyorlardı, bu delilik" dedi.

Sullivan, "Sokakta trafik vardı ve otobüsü içeri sokamadılar. Otobüsün çevresinde insanlar vardı fakat otobüse saldırı olmadı" diye konuştu.

Londra Polis Teşkilatı'ndan bir sözcü ise "Manchester United otobüsüne atılanların farkındayız. Bir polis memuru ve bir kişi hafif yaralandı. Gözaltı olmadı" açıklaması yaptı.

BBC'nin Upton Park'taki yorumcusu Jonathan Pearce "Bu çok korkunç, korkun, utanç verici. Dünya Kupası sahipleri Hurst, Moore ve Peters'ın heykellerinin olduğu yolun bir tarafından diğerine şişeler atıyorlardı. Burada çok sayıda muhteşem West Ham taraftarı var, şahane bir akşam geçirmelerine engel oldular" dedi.

Maçı sahada izleyenler arasında bulunan BBC Sports'un baş futbol yazarı Phil McNulty de "Manchester United geç geldi. Tottenham'daki Londra maçında olduğu gibi ve stadın girişinde kalabalı haklinde toplanan binlerce West Ham tarafı tarafından karşılandılar. Saldırı, Manchester United kaptanı Wayne Rooney'nin de doğruladığı gibi o an başladı.

Dışarıdaki bazı taraftarların davranışı maçın kutlama havasını kaçırdı" diye konuştu.