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BBC Türkçe

Manchester United Menajeri Jose Mourinho'ya İspanya'da vergi kaçakçılığı suçlaması

Manchester United Menajeri Jose Mourinho, Real Madrid'de görev yaptığı dönemi inceleyen savcılar tarafından vergi kaçakçılığıyla suçlandı. Savcılara göre ünlü Portekizli teknik adam, 2011 ve 2012'de 3,3 milyon euro vergi kaçırdı.

29 Nisan 2018 20:30

Manchester United Menajeri Jose Mourinho, İspanya'da Real Madrid'de görev yaptığı dönemi inceleyen savcılar tarafından vergi kaçakçılığıyla suçlandı.

İspanyol savcılar ünlü Portekizli teknik adamı, 2011 ve 2012'de 3,3 milyon euro vergi kaçırmakla itham etti.

Jose Mourinho'nun imaj haklarından aldığı geliri beyan etmeyerek "haksız kazanç" sağladığı iddia ediliyor.

Mourinho ise henüz suçlamayla ilgili bir açıklama yapmadı.

Cristiano Ronaldo'ya vergi kaçakçılığı suçlaması

İspanya'da ünlü futbolcular Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi de vergi kaçakçılığıyla suçlanmış ve Messi'ye 21 aylık hapis cezası verilmişti.

'Gelirlerini saklayarak vergi kaçırma' suçlamasını reddeden Ronaldo ise 31 Temmuz'da ifadeye çağrıldı.

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